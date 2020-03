/ / SÁENZ PEÑA - CORONAVIRUS: JUGABAN AL FÚTBOL POR PLATA EN PLENA CUARENTENA. "LA POLICÍA TARDÓ 4 HORAS EN LLEGAR"

Relacionados

En ese contexto cabe recordar que el pasado lunes, el Intendente Bruno Cipolini anunció que "se suspende todo tipo de actividades y eventos que agrupen masivamente a vecinos, tanto públicas y privadas", incluyendo a canchas de fútbol"JUGABAN POR PLATA, COMO SIEMPRE"Sin embargo este miércoles desde las 14 horas, decenas de personas se agolparon en una cancha del barrio Matadero, ubicada en un baldío sobre calle 28 casi esquina 47. "Jugaban por plata como siempre hacen, pero ahora violando todas las reglas de la cuarentena. Nosotros contamos 70 personas entre grandes y chicos, que estuvieron jugan desde las 14 hasta las 18 horas. Ni bien vimos que la gente llegaba, a las 14.05 empezamos a llamar a la Policía, pero recién llegaron a las 18 horas, o sea cuatro horas después. Primero era un grupo de 30 personas y después fueron llegando más y más. En una cancha jugaban los chicos y en otra los grandes. También había mujeres jugando a la pelota", detallaron las mismas fuentes."Cuando llegaron los policías a las 18 horas, quisieron disuadir a la muchedumbre con los parlantes de los patrulleros, pero los parlantes no andaban. Encima todo mal, porque llamamos dos veces al 911, tres veces a la Comisaría 6º y ahí nos avisaron que teníamos que llamar al 107. Volvimos a llamar al 911 y siempre nos atendía una chica que decía que el patrullero ya iba, pero la Policía nunca llegaba. Y así seguimos llamando a todo el mundo hasta que al final a eso de las 19 horas, llegaron primero esos dos patrulleros con dos policías en cada uno y estaban ahí con la gente, que no se iba a sus casas; hasta que después llegó el grupo motorizado en motos y los dispersaron, y ahí sí se fueron todos", explicaron."Son jugadores de todas las edades, incluso había mujeres con hijos jugando, que no toman conciencia para nada de la gravedad de la situación. Por eso los vecinos de Barrio Matadero pedimos más presencia policial, porque en este lugar todos los días se juntan a jugar a la pelota por plata", remarcaron finalmente.