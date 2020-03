/ / SÁENZ PEÑA - CORONAVIRUS: MÉDICO ENOJADO LESIONÓ A UNA COMISARIO. LLEGÓ DE EUROPA Y EL PROTOCOLO LO ALTERÓ

Relacionados

Al lugar mencionado llegaron personal de Salud Pública del Hospital "4 de Junio", acompañados de efectivos de Comisaría 2º -entre ellos la Comisario jefe de la unidad policial- a los fines de realizar evolución (toma de temperatura) al médico y su familia; quienes recientemente regresaron de viaje a Europa.Por tal motivo en un patrullero con varios efectivos fueron hasta el complejo de departamentos y le solicitaron al dueño que exhiba el material fílmico de las cámaras de seguridad del lugar, donde se observa al médico bajando y subiendo de su departamento.Seguidamente con personal del Hospital local a cargo de una enfermera, quien se hizo presente en una ambulancia, acompañados por el propietario del lugar, todos juntos llegaron hasta el departamento habitado por el doctor y su familia, siendo atendidos por el mismo.El facultativo estaba acompañado de su esposa e hija y se les hizo conocer los motivos de la presencia en el lugar. Así, el médico accedió a que ingresen para realizarles la toma de temperatura a la familia. Al hacerle las preguntas conforme lo establece el protocolo, el galeno afirmó que estuvieron de vacaciones por unos 25 días aproximadamente, recorriendo varias ciudades de Europa (Madrid-Londres-Francia-Milán) y que luego regresaron por Uruguay hasta Buenos Aires, donde llegaron el día lunes, arribando a Sáenz Peña el martes 17 del corriente mes.Se procedió a notificarlos de su aislamiento conforme lo establece el Protocolo, y además se le hizo saber de que conforme lo dispuesto por el Fiscal de Turno se le imputaría en libertad por haber transgredido el Articulo 202 del Código Penal Argentino.Fue en ese momento que el médico se tornó agresivo, diciéndole a la Comisario, entre otras cosas "Váyase de mi casa porque Usted es una maleducada. Con qué derecho me venís a decir que no respeté la cuarentena. Quien sos vos para decirme que no puedo salir de mi casa, si ustedes los policías cada vez que van todos rotos al Hospital a pedir la escupidera yo le tengo que estar salvando el culo...".Según las mismas fuentes, la Comisario le respondió que no le falte el respeto, pero el doctor seguía señalándola con el dedo en todo momento, continuando con insultos diciendo "Ustedes los policías son unos mugrientos, salga, salga de mi casa porque esta es mi propiedad y está adentro de ella..."Los informes policiales reflejan que cuando la Comisario se estaba por retirar, a los empujones el médico le cerró la puerta ocasionando que la uniformada se lastimara el brazo derecho, echándola de esa manera de su departamento.En esas circunstancias, la mujer policía le manifestó que "cómo me puede lastimar así que soy una mujer y Usted un hombre, además un profesional", a lo que el médico respondió "Todas las mujeres son iguales, Usted es una ridícula, yo no la lastimé. Váyase, váyase de mi casa". De igual manera personal policial de Comisaría 2º logró notificar al médico de lo dispuesto por el Fiscal.Luego, al informar de lo ocurrido al Dr. Valero éste dispuso dar intervención a personal de la División Investigaciones a los fines de extraer filmaciones, donde se puede ver al galeno saliendo de su departamento en el Ensanche Sur. Más tarde la Comisario fue examinada por el Médico Policial en turno, diagnosticando "Traumatismo contuso en codo derecho con edema en zona", agregando de esta manera el Dr. Valero que en fecha venidera en horas tempranas, el Expediente sea elevado a Tribunales.