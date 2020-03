/ / SÁENZ PEÑA: FARMACIAS SIN STOCK DE BARBIJOS ANTE EL TEMOR AL CORONAVIRUS

Relacionados

La sicosis generada por el avance de la nueva pandemia, disparó toda clases de medidas de seguridad en algunas ciudades del país donde la población se volcó de manera masiva a la compra de estos elementos de higiene y seguridad (barbijos).Algo así no se veía, recordó Sergio Sáez, desde el año 2009 con los miles de casos de Gripe “A”, que se dieron en todo el país, y que había dejado como resultado del mismo, el deceso de casi una decena de personas que padecieron la enfermedad. Se llegaron a vender una cantidad considerable de estos elementos de protección de las vías respiratorias, sostuvieron los consultados.Si bien las medidas de seguridad respecto al uso de los barbijos para determinadas enfermedades que se dan por contacto del aire, no disparaban de tal manera la venta como ahora con el Coronavirus. Sin embargo, en esta oportunidad en tan solo un mes, ya se vendieron alrededor de 500, confirmó el farmacéutico Sergio Sáez; gerente de farmacia Itatí de nuestra ciudad.Por ese motivo, desde el mercado que se dedica a la elaboración de estos elementos de seguridad e higiene, según comentó el farmacéutico, le confirmaron que primero se concentrarán en abastecer el mercado interno de barbijos y luego evaluarán qué se destina a la exportación. Teniendo en cuenta que hay varias marcas de los mismos, que ya los confeccionaban para la importación, sobre todo los de mayor costo económico, dijo.Es que la pandemia de la Gripe A dejó sus enseñanzas –recordó-, en ese momento se agotaron los barbijos y hubo una fuerte suba de los precios. Pero en este caso, los representantes de las empresas dijeron que el incremento de la demanda aún no se refleja en el valor del producto, y existe una gran variedad de los mismos a precios más que accesibles, sostuvo Sergio Sáez.Por algunas farmacias de la ciudad, se pudo observar en dos de ellas que colocaron carteles indicando a los clientes la falta de stock de barbijos. Y ante la consulta de este diario, los responsables de las mismas, se abstuvieron en aclarar más detalles sobre si llegarían más de estos elementos. Solo se limitaron en decir que los pocos que tenían se vendieron todos, y que solamente los dueños de las farmacias sabrían que podría suceder ante el faltante de barbijos, explicó una encargada de una reconocida cadena de farmacia.