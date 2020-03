/ / SÁENZ PEÑA: HUBO QUEJAS DE TRANSPORTISTAS Y AHORA EL INGRESO DE CAMIONES SERÁ POR CALLE 28

Relacionados

Los camiones estaban cargados de mercaderías que abastecen a los distintos supermercados y no pudieron ingresar, según habían comentado. Por este inconveniente varios de ellos ya no quieren llegar a la ciudad, porque se prohibió el ingreso de cualquier vehículo que venga de otra localidad, y tampoco lo pueden hacer los camiones internos de las distintas firmas. Algunos de ellos salen del centro de distribución que está en las afueras de Sáenz Peña y les cuesta ingresar a la ciudad.Los repartos se atrasan un montón y todos los caminos alternativos están bloqueados lo cual, los propietarios de las firmas comerciales están preocupados por este tema y temen que, en los próximos días, si la medida continúa se corre el riesgo de que falte mercaderías.Consultada al respecto la Directora de Tránsito de la Municipalidad de Sáenz Peña, Marina Vacileff comentó que los camiones con mercaderías ingresan a la ciudad, sobre todo luego que se tomó la decisión de hacer un ingreso único para ellos por calle 28 y colectora. Es por eso que se dividió ahora el ingreso, los vehículos particulares lo harán para calle 12 y los camiones con mercaderías por calle 28.Comentó Marina Vacileff que a partir de ahora se hace un control más detallado de las personas que ingresan a la ciudad por calle 12, porque a pesar de cuarentena, hay mucha circulación de vehículos, de motos, es por eso que se pregunta de dónde viene, a donde van, que actividad van a realiza y eso se suma a las familias de productores que salen para ir a sus campos y antes no se veía tanto porque salían o ingresaban por la zona norte y ahora este es el único ingreso.Marina Vacileff aclaró que los transportes con mercedarias ingresarán por calle 28 y pensaban hacer lo mismo con las ambulancias, pero como a veces vienen con gente, lo que hacemos es medirle la temperatura, tanto al chofer como a la gente como trasladan. “Lo que queremos es hacer el mayor control de personas, pero muchas veces tanto la policía como nosotros no damos a vasto con el material humano”, señaló la Directora de Tránsito.Lamentó que la gente no haya entendido la gravedad que tiene este virus, "la gente sale a cada rato para ir al supermercado, hay gente que la vemos hasta seos o siete veces en en día; lamentablemente tenemos ese hábito y los vecinos no entienden, se sientan en la vereda a tomar mate, salen a pasear, es una pena que esto esté ocurriendo", señaló.