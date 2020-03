/ / SÁENZ PEÑA: POR LA CUARENTENA, LA CÁMARA DE COMERCIO ADVIERTE SOBRE PROBLEMAS PARA EL PAGO DE SUELDOS

Relacionados

El comercio local, los servicios y los emprendimientos industriales, comienzan a sentir el golpe de la cuarentena y a raíz de su inactividad, se encuentran en una asfixia económica y financiera y dudan si podrán cumplir con sus responsabilidades tanto patronales como con los organismos previsionales.En tal sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, admitió que ven con gran preocupación la difícil situación económica que atraviesa el sector, y recordó que la del comercio es una actividad “venía siendo golpeado económicamente durante el último año y toda la situación actual no hizo más que profundizar esa crisis”. Analizó el actual escenario como “muy difícil” y evaluó que el período pos cuarentena “podría ser peor por la gran caída del consumo y la acumulación de deudas”.Con este panorama remarcó que “hemos iniciado conversaciones con autoridades municipales, provinciales y gente de nación, pensando en cómo resolver este grave cuadro de situación que atraviesa nuestro sector y acercando algunas posibles medidas de solución buscando paliar el difícil momento”. A la hora de analizar las posibles salida subrayó que “algunas medidas ya se han decidido implementar como el aplazamiento de los vencimientos y el no corte de los servicios esenciales” pero advirtió que “hay otras, muy necesarias, que todavía restan ser instrumentadas”.La llegada de fin de mes, sin dudas que es un dolor de cabeza que desvela a más de un comerciante porque significa la cercanía de hacer frente al abono de los salarios de los trabajadores. En ese sentido el dirigente del sector de comercio y de las pequeñas y medianas empresas analizó que “nos preocupa sobremanera”.“La realidad nos indica que hoy no podemos hacer frente a los salarios, con comercios con las puertas cerradas” señaló Chebuhar subrayando al mismo tiempo “así que esperamos que en ese sentido prontamente podamos contar con un aliciente para cumplir con los trabajadores este compromiso tan importante”, dijo.Es una realidad, que en Sáenz Peña existen una gran cantidad de cantidad de comercios y que no todos o solo una parte se encuentran adheridos a la Cámara de Comercio. Este tiempo de crisis por la pandemia, volvió a ratificar ese concepto e incluso generó que comenzaran a reunirse preocupados por la misma situación planteada por la Cámara.Ante esta situación, Chebuhar admitió haber tomado conocimiento de “un grupo de comerciantes preocupado por la situación económica y por la mismas cuestiones” asegurando que “nos parece muy bien, es muy grato saber de qué hay comerciantes colegas que están preocupados por la situación y con ganas de aportar ideas para solucionar esta difícil situación que nos toca vivir”.“A ellos les decimos como institución que las puertas están abiertas para recibir cualquier tipo de ideas, medidas o petitorio que quieran hacer llegar a las distintas autoridades nosotros tenemos llegada al municipio y provincia a través de Federación Económica y a Nación a través de las Cámaras que nos representan como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), nos ponemos a disposición como institución de muchos años”, señaló.Por otra parte indicó que “hace menos de un año hemos empezado a trabajar con la comisión nueva, una comisión que renovó muchos dirigentes, que aporto dirigencia nueva o una renovación se podría decir” y cómo institución nos encontramos con muchas dificultades económicas pero estamos trabajando y hemos obtenido muy buenos resultados”.