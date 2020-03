/ / SÁENZ PEÑA: PROHÍBEN CIRCULAR DE A DOS EN MOTOS Y AUTOS. HABRÁ DETENCIÓN DE CONDUCTORES Y SECUESTRO DE RODADOS

Relacionados

Asimismo, se sancionará a quienes circulen entre dos o más personas en auto o moto, con multas, secuestro preventivo del vehículo y hasta detención de los mismos, por incumplimiento al Decreto provincial 432/20 y 433/20 del Gobierno provincial, que establecen que solamente una persona adulta podrá realizar las compras de alimentos, medicamentos y demás elementos de primera necesidad.Los controles estarán a cargo de las distintas fuerzas de seguridad tanto provinciales como federales y el Municipio en distintos puntos de la ciudad. Cabe mencionar que el artículo 2º del mencionado Decreto del Gobierno Nacional establece el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio", por lo que las personas no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a excepción de quienes expresamente estén autorizados según el Artículo 6º y dentro de los horarios establecidos.“Como es de público conocimiento, el Presidente de la Nación anunció la continuidad de la cuarentena obligatoria para enfrentar la pandemia del coronavirus hasta el próximo lunes 13 de abril, pasada la Semana Santa. Esto supone mantener las mismas medidas que tomamos desde el Municipio y aplicar o fortalecer otras. Por eso, vamos a proceder al secuestro de los vehículos de aquellos que no cumplan con lo establecido, que circulan más de una persona en el vehículo tomándose la compra de alimentos como un paseo, vamos a proceder a accionar conforme lo establece la norma para fortalecer el aislamiento preventivo”, sostuvo Bruno Cipolini.Además, el Intendente explicó que se continuará trabajando en todo lo que sea posible para evitar la propagación del virus en Sáenz Peña, siempre en coordinación con las fuerzas de seguridad y con el gobierno provincial.“Continuamos con el estricto operativo de control y prevención en el acceso de Ruta 16 y calle 12, único acceso habilitado. Seguimos atendiendo denuncias y consultas por síntomas y demás en nuestro WhatsApp Municipal 03644 415042”.Mencionó que a través del área de Desarrollo Humano, pusimos a disposición un número específico para la asistencia a adultos mayores: 03644 523941, que funciona de 8 a 20 horas en horario corrido. En el marco de estas acciones de prevención, ayer domingo comenzamos el operativo de desinfección de calles de la ciudad y se pintaron círculos en las veredas de todos los cajeros automáticos de la ciudad.También, se dispuso que éste 31 de marzo, feriado que se trasladó por única vez con motivo del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, los supermercados y similares abran sus puertas solo por la mañana, hasta las 13 horas, con esto queremos evitar la concurrencia masiva el miércoles 1 de abril y los siguientes.El intendente agradeció especialmente a quienes trabajan en nuestros hospitales, médicos, enfermeros, cuidadores, que se encuentran en la primera línea de esta lucha, más allá de que en Sáenz Peña no hay casos positivos. Ellos, expuestos a su propio contagio incluso, acuden día a día a su trabajo y están al servicio de los vecinos.Incluyó también a personas que en estos días están en la caja de un supermercado o reponen las góndolas, quienes mantienen abiertos almacenes, panaderías, servicios de comida, farmacias, kioscos. Reconoció especialmente la labor de los empleados municipales y de las fuerzas de seguridad que continúan su tarea para que los sáenzpeñenses estén protegidos.“Quiero destacar la labor de las áreas de Tránsito, Inspección General, Salud y Protección Ciudadana, que fiscalizan y controlan que se cumplan con las disposiciones dictadas para la seguridad de los vecinos de la ciudad”….”Agradezco a los trabajadores del área de Servicios Públicos que se ocupan de la recolección de residuos y tantas otras acciones importantes por estos días”.Por último, el Intendente pidió a los vecinos tener paciencia y colaborar con las medidas adoptadas para poder prevenir al máximo el virus. “Quiero insistir que la confirmación de que en la ciudad no existen casos positivos es una foto de hace siete días, con lo cual no podemos asegurar con certeza de que en la ciudad no hay casos positivos. Tenemos un recurso para hacerle frente: mantener la distancia entre nosotros, sabemos que es difícil lo que se nos pide. Especialmente en períodos de crisis quisiéramos estar cerca de familiares y amigos. Pero en este momento, mantener la distancia es expresión de que nos importa el otro. Estoy convencido de que saldremos adelante si todos los saenzpeñenses comprenden y se hacen cargo realmente de su propia tarea quedándose en sus casas y cumpliendo con las recomendaciones. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, cuiden a sus mayores. Les pido paciencia y que por favor acompañen las medidas. ¡Muchas gracias!”, finalizó.