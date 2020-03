/ / (video) CORONAVIRUS: AGRICULTORES COLABORAN FUMIGANDO CON MAQUINARIAS RURALES EN VARIAS PROVINCIAS

Relacionados

En la comuna de Lehmann, al centro oeste santafesino, esta semana ya hubo dos desinfecciones de calles y veredas. Este jueves 26, las aplicaciones fueron verticales por primera vez, es decir que la solución llegó a paredes y líneas de edificación.Por eso, autoridades exigieron a los vecinos que en horario de desinfección mantengan las ventanas y puertas cerradas y que no dejen vehículos en la vía pública. “No se sabe si esto realmente ayuda, pero todo colabora. Desinfectar y limpiar no viene mal para otras enfermedades, y con eso se dejan camas libres en los hospitales para lo más grave que tal vez llegue a suceder”, le dijo a Infocampo uno de los propulsores de la iniciativa en Entre Ríos, donde aún no hubo autorización oficial para implementar las desinfecciones.