/ / (video) ITALIA - CORONAVIRUS: 475 MUERTOS EN UN SOLO DÍA, CIFRA RÉCORD EN EL MUNDO

Esta número de fallecidos es una cifra récord en todo el mundo, pues nunca antes se había registrado tantos fallecidos en un solo día, ni siquiera en el peor momento de la crisis en China, donde han muerto más de 3.200 personas desde que saltó el primer caso a finales de diciembre.El número de casos positivos que hay en la actualidad es de 28.710, con una subida de 2.648 respecto al martes. De los contagiados, 14.363 están ingresados en hospitales, y 2.257 enfermos están en la UCI, mientras que otros 12.090 permanecen aislados en sus casas.Asimismo, desde que empezó la epidemia, 4.025 enfermos ya han sido dados de alta, de los que 1.084 lo han recibido este miércoles, convirtiéndose así en el día también con más enfermos recuperados. La cifra total de casos en Italia, contando los positivos, los fallecidos y las altas, asciende a 35.713 casos.Durante la habitual rueda de prensa, también se han presentado los datos del último informe del el Instituto Superior de Salud sobre las víctimas del coronavirus que indica que la edad promedio de los pacientes que murieron fue de 80,5 años y que de estos, solo el 0,8% no tenían ninguna patología, mientras que el resto ya sufrían de otras enfermedades.La insuficiencia respiratoria fue la complicación más común entre los fallecidos (97,2% de los casos), luego problemas renales agudos (27,8%), seguidos de problemas cardiológicos (10,8%) e infecciones (2%). Al aeropuerto de Milán-Malpensa llegaron siete médicos y tres técnicos y enfermeras que salieron de Shanghai en los últimos y con ellos también 20 toneladas de material médico. A su llegada, los expertos chinos desplegaron una pancarta con la inscripción: "Grupo de expertos médicos de China contra la epidemia en Italia".El balance diario de pacientes con coronavirus y muertes sigue siendo dramático en la región de Lombardía (norte de Italia) donde se han producido 1.493 casos y 319 muertos más que este martes. Pero aunque los muertos aumentaron, el crecimiento de los contagiados tanto en Lombardía como en el resto de Italia es "más bajo que ayer", según ha explicado Borrelli.Ante la posibilidad de medidas más duras para contener la difusión, Borrelli ha explicado que es necesario esperar algunos días más para empezar a ver los resultados de los decretos ya aprobados como el del aislamiento de la población con el permiso de ir a trabajar o a comprar.Siguen aumentando los contagios en la provincia lombarda de Bérgamo, la más afectada por la pandemia en el país, con 4.305 casos. Para aliviar la situación en esta provincia, con decenas de médicos también afectados, se incorporarán a los hospitales algunos médicos de China que llegaron hoy a Milán.Por su parte, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, ha advertido este miércoles de que "dentro de poco" el sistema sanitario no estará "en condiciones de dar una respuesta a quien enferma", y rogó encarecidamente a la población que no salga de sus casas o de lo contrario se tendrán que aplicar medidas más estrictas."Amigos, lo digo educadamente, pero si no lo entendéis por las buenas habrá que ser más agresivos: no salgáis de casa", afirmó Fontana en una rueda de prensa, en la que ha subrayado que "desgraciadamente, el número de contagios no se reduce y sigue siendo alto".Lombardía, cuya capital es Milán, con 16.000 casos y 1.640 fallecidos, es la región de Italia más golpeada por el coronavirus y donde se concentra la mitad de todos los casos del país, por lo que el presidente regional lanzó un mensaje a sus ciudadanos con tono de súplica: "cada salida de casa es un riesgo para vosotros y para los demás".Si la situación sigue igual, siguió Fontana, se pedirá al Gobierno italiano que tome "medidas más rigurosas" respecto al confinamiento de la población. "Nadie os pide un sacrificio grande, os lo pedimos para salvar las vidas humanas", ha subrayado Fontana, del partido ultraderechista Liga, que ha insistido en que "nada de dar paseítos" o de salir a la calle con la excusa de ir a la compra sin necesidad de ello.Según datos publicados este miércoles y conocidos a través de la localización de los teléfonos móviles, un 40% de la población de Lombardía (el motor económico de Italia) sigue desplazándose habitualmente, muchos por motivos de trabajo pero otros por movimientos "superfluos", según el consejero de Sanidad de la región, Giulio Gallera.Mientras, las estructuras sanitarias de esta región están al límite de sus capacidades, especialmente en los puestos de terapia intensiva, por lo que se están habilitando espacios como ferias de muestras para acoger a más pacientes, además de la construcción de ampliaciones en hospitales como el de San Raffaele de Milán.