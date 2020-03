/ / (video) SÁENZ PEÑA - CORONAVIRUS: UNCAUS SUSPENDE CLASES Y EVENTOS MASIVOS

Relacionados

En el mensaje grabado y dirigido a toda la comunidad universitaria y a la población en general, el Rector de la UNCAus confirmó que "desde la Universidad hemos decidido el cese de actividades académicas, para evitar todos los conglomerados de personas en lugares cerrados"."Esto significa que no van a haber actividades académicas, como tampoco actividades culturales, deportivas o conferencias que permitan que muchas personas se reúnan en un mismo espacio. Esto no es para alarmar a la sociedad, simplemente para tomar todos los recaudos necesarios para poder evitar y prevenir el avance del virus.Creemos que entre todos juntos podemos trabajar y abordar esta temática. Es por ello que, por decisión de toda la comunidad y también por la intervención de las distintas carreras, hemos decidido tomar estas medidas por lo menos por siete días. Y vamos a estar esperando las decisiones del protocolo de Nación para ver como proceder de manera conjunta y que entre todos podamos frenar el avance de este virus que nos afecta a todos.Lo que buscamos con esta medida es proteger a todo el personal de la Universidad, tanto los alumnos como a nuestros docentes y nuestros trabajadores no docentes. Queremos informar que el cese de actividades comprende desde hoy viernes 13 de marzo hasta el domingo 22 de marzo, y continuará la Universidad funcionando con las áreas mínimas que permitan un funcionamiento para poder brindar todos los trabajos necesarios para la comunidad en general. Esta medida es tomada, quiero recalcarlo, para poder prevenir y también proteger a toda la sociedad de la que formamos parte" finalizó.