/ / (videos) SAQUEO EN PERGAMINO: 30 PERSONAS EN UN SUPERMERCADO CHINO

Igual nada justifica estas cosas, esperemos que la policía actué. Hay saqueos en Pergamino, claramente hay problemas económicos a partir de la cuarentena. Ponemos medidas como si fuéramos Europa y no entienden que acá hay gente que no tiene ni para llegar al final del día.Igual nada justifica estas cosas, esperemos que la policía actué. pic.twitter.com/1SapQoEaHI March 30, 2020

Relacionados

El violento robo, sin embargo, se vio frustrado: los vecinos que estaban comprando en el local "Siria", más los dueños –unos comerciantes chinos de apellido Lee-, lucharon contra los ladrones y los lograron ahuyentar. La crisis que provoca la pandemia se empieza a sentir en Buenos Aires.El asalto tuvo todas las características de un saqueo. Es la tesis con la que trabaja el fiscal Francisco Furnari, que estaba de turno cuando los ladrones intentaron el robo. “Entiendo que existió una organización previa y una división de tareas organización”, dice Furnari, que estaba de turno cuando ocurrió el hecho, a Noticias.Según relata el fiscal, los asaltantes no se fueron con las manos vacías: llegaron a robar dinero de la caja, que en principio no sería un monto significativo, y una moto, que ya fue recuperada, de uno de los clientes que estaba haciendo las compras.El robo fue captado por varias cámaras de vecinos de Pergamino que lo subieron a las redes. En los videos se ve cómo un hombre, acuarentenado desde su departamento frente al supermercado, insulta a los asaltantes.Poco después de ocurrido el robo llegó el fiscal, que interrogó a los presentes y habló con las autoridades de la Policía. “Hay algunos sujetos identificados, y lo estamos investigando. Gracias a las cámaras vamos a tomar medidas de urgencia y buscaremos elementos que los vinculen aún más”, contó el fiscal. Desde entonces el Ejecutivo se comprometió a redoblar los recaudos y estarían llegando un refuerzo de efectivos de Seguridad y de Gendarmería.El intendente, Javier Martínez, también habló con Noticias. "Algúnos jóvenes son de un barrio duro, cercano al supermercado, que se llama Villa San José. Quizás estuvieron coordinaron por algún mayor, pero lo que es seguro es que no fue un robo al azar. Dos de los que aparecen en las imágenes tiene antecedentes".Sobre si la coordinación, en plena pandemia, con la gobernación de la provincia, el intendente aseguró que "no es el mejor momento para plantear algunas cosas", pero que el Ejecutivo que conduce Axel Kicillof está "un poco enredado", en cuanto a la asistencia sanitaria y a la logística con la Policía Bonaerense en su localidad.