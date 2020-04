/ / CHACO: ESTÁ PENADO EL COBRO DE PLUS EN CENTROS DE PAGO DE SERVICIOS. EL GOBIERNO LABRÓ ACTAS DE INFRACCIÓN

Relacionados

Según precisó, este jueves, la subsecretaria de Defensa de la Competencia Ludmila Voloj, se trata de empresas de cobro rápido - que esta semana volvieron a abrir sus puertas tras la administración de la cuarentena obligatoria- que exigían un plus a las y los consumidores que se acercaban a cancelar facturas de servicios. “En cada caso en que se detectó esta práctica abusiva, inspectores del ministerio procedieron a efectuar la imputación correspondiente y se labraron las actas para el posterior cobro de una multa”, señaló Voloj.Las actuaciones fueron llevadas adelante por parte del cuerpo de fiscalización del Ministerio de Producción, Industria y Empleo en distintos puntos de la provincia en los que fueron detectados este tipo de casos. De esta manera el gobierno intensifica los controles de precios, abastecimientos y servicios en la toda la provincia a fin de garantizar los derechos de las y los consumidores durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.La funcionaria destacó que los procedimientos se realizaron a través de dos vías: de oficio y a partir de denuncias realizadas por vecinos que detectaron las irregularidades por parte de estas empresas. “Los cobros extras que realizan estas empresas son prácticas abusivas y no son correctas; desde la Subsecretaría advertimos que continuaremos con la verificación de oficio para, en caso de corroborar la irregularidad, proceder a aplicar las multas correspondientes”, enfatizó la funcionaria de la cartera industrial-productiva.Para atender este tipo de cuestiones, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia dispone de la línea directa vía WhatsApp 362-4747346 a la cual los y las damnificadas podrán enviar los datos del local donde advirtieron el recargo indebido.“Pedimos a la ciudadanía que si se encuentran con que el centro de pago les pide abonar un plus o una recarga, fuera el monto que fuera, acudan a nosotros y denuncien la situación”, afirmó.Además resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el área a su cargo y los municipios tanto del interior como del área Metropolitana con los que se realizan las inspecciones. “Estamos trabajando muy bien con las oficinas municipales de Defensa al Consumidor; en los casos de Sáenz Peña, Las Breñas y Resistencia se ha articulado la constatación de estos casos lo que nos permitió a nuestra área, que es la autoridad de aplicación, intervenir posteriormente”, acotó.La funcionaria aclaró que por más que los comercios tengan a la vista un cartel en el que se indique el cobro de un plus, eso no valida la operación y la práctica abusiva se mantiene y reviste ese carácter. “Colocar un cartel informativo no los exime y tampoco justifica la práctica abusiva en la que están incurriendo ya que no están autorizados bajo ningún punto de vista a cobrar un plus por el pago de las facturas”, remarcó.La subsecretaria solicitó a las y los consumidores que se topen con el cobro de alguna recarga en los centros de pago de servicios que acudan a los canales que el gobierno tiene disponibles para el caso. Una de las vías es el WhatsApp 362-4747346 en tanto que la denuncia también puede ser efectuada a través de la plataforma Tu Gobierno Digital.“Les pedimos a quienes detecten este tipo de prácticas abusivas por parte de las empresas que nos avisen para poder, más allá del trabajo que venimos realizando de oficio, actuar y proceder con las normativas vigentes”, finalizó.