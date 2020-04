/ / CORONAVIRUS: LOS BANCOS ABRIRÁN EL JUEVES SANTO PARA PAGAR JUBILACIONES

Relacionados

Durante el fin de semana, las sucursales de los bancos abrieron sus puertas y extendieron su horario de atención para dar respuesta a la demanda de jubilados que se hicieron presentes para cobrar por caja. El jueves se repetiría la modalidad de que se extienda en 2 horas la jornada habitual y se atenderá independientemente del dígito en que termine su documento.La situación que se vivió el viernes pasado contrajo críticas hacia el Gobierno nacional debido a que cientos de miles de personas de la tercera edad se agolparon en las puertas de los bancos para cobrar sus haberes. La organización falló y no se cumplió con las normas de sanidad establecidas en este aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus. Para dar respuesta a esto, el Banco Central decidió abrir el fin de semana, extender el horario bancario y abrir el jueves Santo de Semana Santa.A pesar de la rectificación del Ejecutivo y sus funcionarios, los medios hegemónicos cargaron sus tintas contra La Bancaria y los trabajadores, a pesar de que desde el sindicato se advirtió que ese colapso podía ocurrir.Ahora, el sindicato que conduce Sergio Palazzo publicaron un contundente comunicado contra aquellos medios y periodistas que no tuvieron pudor en criticar a los bancarios. Además, exigieron que se les pague a los trabajadores que trabajaron el fin de semana las horas extras al 100%, que el Gobierno declare al sistema financiero como servicio público y que Anses imponga “la carga de pago a jubilados también a aquellas entidades que en esta pandemia y en esta crisis miran para otro costado, obligándolas a asumir la carga pública de pagar todos los beneficios de la seguridad social”.“El gremio bancario siempre fue solidario con los jubilados. Por ejemplo, fue uno de los sindicatos que encabezó y puso e cuerpo cuando en 2017 a los jubilados les arrebataban sus derechos, mientras que muchas de las voces convertidas hoy en sus supuestos defensores guardaron un silencio atronador”, arremetieron en la nota que se difundió por las redes sociales.Asimismo, aclararon que “la responsabilidad de la apertura de los bancos no es responsabilidad ni de este sindicato ni de sus trabajadores” como así también subrayaron que “las consecuencias de dicha apertura son materia de estudio sanitario en el marco de la política de aislamiento y en el contexto de los problemas que tiene que analizar el Ejecutivo”.“Los bancarios no somos los dueños de los bancos para determinar en qué condiciones se atiende a los jubilados. Eso es responsabilidad de los banqueros, no es de los trabajadores. Pero también nos quisieron hacer responsables de eso. Es más fácil hablar de los trabajadores que enfrentarse con las grandes cuentas de publicidad de los bancos”, disparó el sindicato.Además, reclamaron que las autoridades correspondientes realicen “un cronograma correcto y acertado” para el jueves que es feriado ya que durante el fin de semana hubo “innumerable cantidad de sucursales” en las cuales “a veces se trabajó sin público, no cursaron ni un solo pago y otras hicieron pagos mínimos. Los bancarios no armamos los cronogramas de pagos ni somos los que ponemos, de una vez, sin comunicaciones claras, 3 millones de compatriotas en la calle”, sentenciaron.