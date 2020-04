/ / CORONAVIRUS: "NO CONTAR CON CASOS POSITIVOS NO ES UNA BUENA NOTICIA. ES UNA VENTAJA QUE NOS EXIGE ESTAR ALERTAS", DEFINIÓ EL INTENDENTE BRUNO CIPOLINI

Relacionados

En tal sentido, remarcó las actividades económicas que tendrán permitido su funcionamiento a partir del día de hoy, bajo cumplimiento estricto de las modalidades detalladas:Talleres mecánicos, únicamente para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas. Exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas. Únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público.Fabricación de neumáticos, venta y reparación de los mismos. Únicamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún caso se podrá realizar atención al público.Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos, que cada entidad ha establecido según la terminación de DNI. Cabe mencionar que la atención por ventanilla está habilitada únicamente para pasivos nacionales y provinciales, beneficiarios de asignaciones sociales y fondo de desempleo para quienes no tienen tarjeta de débito.Se dispone el aislamiento preventivo de la ciudad que implica la restricción para la circulación de personas y automotores fuera de la misma, con el objeto de evitar la circulación viral comunitaria.Todos los comercios que no están incluidos en las excepciones del decreto (tienda de ropa y calzados) pueden hacer sus ventas en forma online con servicio de entrega mediante delivery o retiro en el local. Siempre a puertas cerrada y sin ingreso de clientes al mismo.Las pinturerías, sólo atención con mostrador en la puerta, sin ingreso al local.Cabe destacar que se procederá a la clausura de los locales que no cumplan con las medidas de prevención obligatorias, uso de barbijo y distanciamiento preventivoSe permitirá la circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, quienes podrán realizar breves salidas en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente. En tales casos, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos DNI y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital. De igual forma, con idénticos requisitos podrán circular los profesionales que presten servicios a domicilio a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.Además, tal como lo establece el decreto provincial continuarán suspendidos los espectáculos masivos hasta el 31 de mayo de 2020, y los actos patrios hasta el 16 de agosto. En espacios públicos y áreas de recreación no se permitirán eventos, reuniones o encuentros. Asimismo, no se permitirán reuniones, misas o eventos en templos, cultos y congregaciones religiosas hasta el 26 de abril. Los gimnasios y canchas de pádel, fútbol, tenis, bochas siguen suspendidas.También continuará la restricción de circulación y permanencia en calles, rutas provinciales y nacionales del territorio provincial y el transporte y circulación de bienes y personas. El transporte público urbano sólo podrá transportar usuarios sentados en cada unidad vehicular, al 50% de la capacidad del vehículo.Tal como lo anunció el gobierno provincial, no se permitirá la circulación de personas y vehículos particulares entre las 21 horas y las 5 horas del día siguiente. La Policía de la Provincia, en conjunto con fuerzas de seguridad Nacional y Bomberos, dispondrán diariamente de operativos especiales: 20.30 y 21, a fin de hacer saber el inicio del horario de prohibición de circulación.“Desde las herramientas con las que contamos en el municipio, estamos buscando implementar todas las medidas preventivas posibles, al máximo de nuestras capacidades. Y esto incluye a este grupo específico: posibles infectados que son asintómaticos o presintomáticos y que pueden estar transmitiendo sin saber el virus. Por eso se mantiene la obligatoriedad del uso de protectores faciales casero para todos los vecinos sin excepción cuando se encuentren fuera del hogar, en la calle, en los cajeros, para hacer las compras y para la circulación en general”. Asimismo, el Intendente remarcó a los vecinos que “es muy importante no relajarnos en el cumplimiento de las medidas preventivas. Insisto: lo peor no sucedió aún. El pico de contagio en el país aún no ocurrió”.Sostuvo que el no contar con casos positivos en la ciudad hasta ahora no es una buena noticia, sino que “sólo es una pequeña ventaja transitoria que nos exige permanecer alertas aumentando, no disminuyendo, las medidas preventivas”. “Por favor, quédense en sus casas, cuiden a sus adultos mayores y continúen siguiendo las recomendaciones. Por el bien de sus familias y por el bien de nuestra ciudad. De cada uno de nosotros depende”, remarcó.