/ / DETIENEN A TRES SOLDADOS DEL EJÉRCITO, ACUSADOS DE VIOLAR A UNA JOVEN EN UN CUARTEL

El hecho que está siendo investigado se produjo en la madrugada del domingo. La joven, de 17, llegó al lugar junto con una hermana de 18. "Recién se está investigando. La denuncia se tomó el domingo a la tardecita y esa misma noche se allanaron las instalaciones (del ex Comando del V Cuerpo), se detuvo a uno de los acusados y se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos", señalaron fuentes del caso.Tras el análisis de la prueba reunida, se dispuso la detención de las otras dos personas. El primero de los arrestados fue indagado ayer, día en que también se recepcionaron distintos testimonios de otros numerarios del Ejército. Y los dos restantes aprehendidos serán trasladados mañana para su declaración.La diligencia está a cargo del juez Walter López Da Silva, por secretaría del doctor Ivo Krasnopol."Cuando sucedió el supuesto ataque a la menor, la hermana mayor estaba en otro sector, con otra persona", confirmó otro vocero.Desde la Justicia se aclaró que otros dos soldados, que el domingo habían sido arrestados en un auto junto a dos jóvenes, no tienen que ver con la acusación. Serían quienes las trasladaron luego del grave incidente y solo estarían acusados de no respetar el aislamiento obligatorio. De los tres uniformados imputados del abuso sexual con acceso carnal no se dieron a conocer por el momento las identidades ni su función dentro del Ejército, aunque se aclaró que tienen "jerarquías bajas".