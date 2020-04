/ / HOSPITAL "4 DE JUNIO": PREPARAN LA INAUGURACIÓN DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS POR COVID-19

Relacionados

De la recorrida fue encabezada por el subsecretario de Salud Pública Alejandro García y el ministro de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos del Chaco Juan Manuel Carreras, participó un equipo técnico del Ministerio de Salud de la Nación.En el hospital se llevan a cabo obras de infraestructura y mejoramiento para optimizar las diversas prestaciones sanitarias. La recorrida realizada contempló las visitas a la nueva Unidad de Terapia Intensiva para casos de COVID-19 (ubicado en la ex sala de odontología), la sala de pediatría que está siendo refaccionada, los accesos para pacientes y las salas de triage.“Estimamos que para los últimos días del mes o los primeros días de mayo vamos a inaugurar la Unidad de Terapia Intensiva para casos de COVID-19 que contarán con 16 camas equipadas. Las autoridades recorrieron el lugar y dieron algunas recomendaciones mínimas”, explicó el director del centro asistencial, Carlos Navarrete. Las autoridades sanitarias realizaron sugerencias respecto a los accesos del hospital 4 de Junio, la optimización y acondicionamiento de la sala de triage, la zona de Pediatría y visitaron el área de Infectología.“Hoy contamos con todos los insumos necesarios no solo para atender los casos de COVID-19 sino también para las diversas patologías. Si bien nos preparamos para la atención de coronavirus, no descuidamos a todas las otras enfermedades”, manifestó Navarrete.A su vez, en Sáenz Peña se encuentra en funcionamiento el Comité de Salud, que nuclea a diversos actores públicos y privados de la ciudad y están activos todos los protocolos de actuación en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19.