/ / MACRI Y EL PRO LE PIDIERON AL PRESIDENTE "EVITAR QUE SE QUIEBRE EL APARATO PRODUCTIVO"

Relacionados

La Mesa Nacional de PRO mantuvo una reunión virtual con legisladores e intendentes del partido en la cual abordaron la situación del país en el marco de la pandemia de coronavirus. Con la participación de Mauricio Macri, le pidieron al presidente Alberto Fernández que elabore medidas para que el sistema productivo no se deteriore. La solicitud llegó tras haber dejado el gobierno con altos índices de pobreza, desocupación y empresas en la quiebra.Del encuentro participaron el ex presidente Mauricio Macri; Miguel Pichetto; el jefe y el vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli; integrantes de la Mesa Nacional encabezados por Patricia Bullrich (presidenta); los presidentes de los bloques PRO del Congreso Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado) y los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata).En ese aspecto, manifestaron que “nuestros valores siguen vigentes y no están en cuarentena, por lo cual seguiremos defendiendo todo aquello que aporte al cuidado de la salud de los argentinos y también a la salud de la República”.Asimismo, adelantaron que trabajan en "propuestas adicionales para ayudar a los sectores paralizados que generan empleo y están sin ingresos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre el cuidado de la salud de los argentinos y, a medida que pasa el tiempo, evitar que se quiebre el aparato productivo".Afirmaron que "la mayor circulación detectada en los últimos días en varios conglomerados urbanos genera un problema que puede retrasar la salida del aislamiento". Más adelante, también pidieron que "se les permita a nuestros bloques parlamentarios desarrollar con normalidad sus funciones" pues "el Gobierno está tomando decisiones importantes que necesitan la supervisión y el enriquecimiento de la tarea parlamentaria".A su vez, expresaron que se tenga en cuenta "la propuesta del Jefe de Gobierno porteño de concentrar todos los esfuerzos desde hoy mismo en la protección y el aislamiento de los mayores de 70 años, lo que nos permitirá el 27 de abril tener un horizonte más claro para el resto de la población".Además, reclamaron un “juego limpio” en el que "cesen las agresiones de parte de funcionarios o representantes del frente oficialista contra nuestra coalición" y dijeron que "en este momento que existan estas agresiones ponen en riesgo el espíritu de colaboración al que estamos comprometidos"."Reconocemos que en esta crisis la gestión y el liderazgo le caben al Gobierno Nacional y que desde la oposición nos comprometemos a generar propuestas que, a nuestro entender, resulten superadoras", concluyeron.