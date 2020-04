/ / SÁENZ PEÑA: 9 EMPLEADOS MUNICIPALES CUMPLEN CUARENTENA EN LA LIGA DE FÚTBOL

Relacionados

Carlos Pereyra, presidente de la Liga Saenzpeñense de Fútbol y también presidente del Bloque de concejales justicialistas "Frente Chaqueño", confirmó a Periodismo365 que anoche a las 21 horas "por solicitud del Municipio local y el Comité de Emergencia, nueve empleados de Tránsito Municipal que estuvieron trabajando con la joven a la cual se aplicó Protocolo para COVID 19; fueron alojados en nuestra sede. Aparentemente, según los primeros informes estuvieron en contacto directo con la joven. Todavía no está ni confirmado ni descartado, mientras tanto es un caso sospechoso. También los hisoparon a los nueve empleados, que ahora están esperando los resultados y recién para el lunes se sabrán", detalló.Pereyra detalló a Periodismo365 que en la parte superior del edificio (primer piso) de la Liga Saenzpeñense de Fútbol "hay alojamiento para 40 personas, con camas cucheta. Ahí están todos, son todos varones, no tienen fiebre y están bien. Por precaución desde el Comité de Emergencia y del Municipio se pidió las instalaciones de la Liga y accedimos en esta situación de emergencia. Están cumpliendo su cuarentena ahí porque desde el trabajo, anoche los mandaron a sus casas pero no quisieron ir por temor. Por eso desde el Municipio empezaron a buscar a buscar lugares y accedimos. La comida les lleva el Municipio y estarán ahí hasta que lleguen los resultados en las próximas 48 horas", remarcó Carlos Pereyra.