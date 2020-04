/ / SÁENZ PEÑA: LE ROBARON SU MOTO Y LO DEJARON TIRADO. MURIÓ MÁS TARDE EN EL HOSPITAL

Relacionados

Arribó al lugar una ambulancia quien lo trasladó al nosocomio local y minutos mas tarde, la consigna policial del hospital informó el deceso del ciudadano, quien en vida fuere Jorge Emilio Gómez, de 32 años de edad, domiciliado en el Barrio Obrero.La Fiscalía en turno dispuso se confeccione Acta de constatación en el lugar donde fue hallado el cuerpo, observándose sobre la cinta asfáltica marca de sustancias color negro (aceite) y manchas de vómito. Se entrevistó a otro joven de 22 años, domiciliado en el Barrio Santa Mónica, quien manifestó que circulaba por calle 41 cuando observó a una persona recostada a mitad de la calle, y al acercarse constató que se trataba de su amigo, quien estaba inconsciente y parecía que había vomitado. Inmediatamente solicitó ayuda a vecinos, quienes lo movieron hasta la vereda. Asimismo agregaron que Gómez aparentemente se trasladaba en su motocicleta marca Corven 125 cc. color rojo, la cual no se hallaba cuando lo encontraron tendido en medio de la calle. Al momento de haber ingresado al Hospital "4 de Junio" presentaba lesiones múltiples (escoriaciones) de reciente data en el rostro, desconociéndose la causa aparente de muerte por lo que se sugiere necropsia.Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la División Investigaciones se entrevistaron con el padre de la victima, quien comentó a la policía que su hijo había salido de su vivienda a las 21 de ayer a bordo de su motocicleta color roja 110 .c.c., y no regresó. El rodado no fue hallado en el lugar donde encontraron inconsciente a Gómez.Con los datos aportados por el padre de la víctima comenzaron las tareas investigativas a fines dar rodado. Posteriormente se supo que el vehículo estaba siendo ofrecido a la venta en partes en el mismo barrio por dos jóvenes.Los efectivos lograron incautar partes del rodado, debido a que el mismo estaba desarmado. Las partes de la motocicleta fueron entregadas por dos hombres, padres de los supuestos autores del robo. Por el grave ilícito quedaron detenidos cuatro sujetos.