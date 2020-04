/ / SÁENZ PEÑA: ROBAN PISTOLA CALIBRE 45 EN LA CASA DE UN AGRICULTOR

Relacionados

El sábado, un agricultor de 52 años de edad, domiciliado en en Barrio Belgrano de nuestra ciudad, denunció en Comisaría 2º que a la noche notó que su pistola marca Bersa, de acción doble, calibre 45, pavonado color negro con su respectivo cargador con unas 7 municiones, no estaba donde la guardaba; en el interior de un ropero con sus prendas de vestir.Ante esta situación buscó por toda la casa, pero no la encontró. Aclaró que vive solo pero que algunas personas frecuentan su casa, y que la última vez que vio el arma fue hace una semana dentro del ropero. No constató daños en ningún sector de su vivienda y radicó formal denuncia para dejar constancia de lo sucedido.