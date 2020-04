/ / "TENEMOS PREVISTO QUE EL DOMINGO PRÓXIMO SE ACABE LA CUARENTENA, PERO ES DÍA A DÍA"

Relacionados

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, dijo el presidente en radio Mitre. El mandatario también se manifestó enojado por lo ocurrido el viernes en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales.“Estoy preocupado, enojado y molesto”, y aseguró que “no debemos relajarnos” ya que “nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección” por Covid-19. “Cuando vi lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro”, afirmó y admitió que “hoy volveremos un poquito al orden”.Asimismo, el presidente reconoció que hay que buscar el modo de que los bancos estén abiertos para que poco a poco volver a la normalidad. Igualmente, Fernández advirtió que “los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de mayo”.Entre otros puntos, respondió sobre los pocos cacerolazos de sectores más duros alineados con el PRO que, en medio de la pandemia, pedían que se bajase el sueldo de los funcionarios: "No me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros", respondió y aseguró que sería "un acto muy demagógico" ya que sus ministros "no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda". Además, en lo que puede entenderse como un contraste con el expresidente Macri dijo que "los argentinos no tienen un presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones" y enfatizó: "Tengo un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", sostuvo.Para analizar la flexibilización de la cuarentena, Fernández estuvo reunido el viernes en Olivos con sindicalistas, empresarios e industriales, con quienes volverá a reunirse el próximo martes a fin de analizar la apertura del aislamiento masivo en algunos sectores de la producción y el comercio. “Ayer me reuní con la CAC, la CGT y la UIA. Les planteé que hagamos un comité con los epidemiólogos para ir viendo como flexibilizar la cuarentena, no levantarla, pero eso dependerá de cómo evolucionen las cosas y de las recomendaciones de los expertos", sostuvo Fernández.El presidente explicó que no quiere “que nadie sienta que este es un espacio oscuro donde el presidente dice vos trabajas o vos no. Les pedí a los tres sectores, junto a los infectólogos, que participen del comité para ir analizando como paulatinamente levantar la cuarentena". En esa línea, reflexionó que irán viendo las opciones para volver al trabajo poco a poco, porque el mayor canal de transmisión es “el servicio de transporte público". Además sostuvo que el comercio es uno de los sectores "más lastimados" y dijo que junto a sus equipos analiza "de qué manera resolver el tema del comercio, tal vez con delivery para todos los comercios, momentáneamente".El presidente se refirió también a los bancos, "su dureza me cae muy mal, estuvieron cuatro años llenándose de plata con los negocios que les daba el Estado, como con las Lebac”. Ese trata de un momento en el que todo debe flexibilizarse, dijo y advirtió: “Espero que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el gobierno hemos hecho todo lo pudimos. Espero que entiendan, si me quieren ver malo verán lo malo que me pongo”.También habló de la renegociación de la deuda, uno de los temas económicos clave de su gestión, y aseguró que el plan de negociación con acreedores "sigue en pie", pero con una propuesta que la Argentina pueda cumplir: "Nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie y vamos a seguir adelante", sostuvo y señaló: "Vamos a hacer una propuesta que podamos cumplir".