/ / TRAS LA CIRCULACIÓN DE UN VIDEO, NIEGAN QUE EN SÁENZ PEÑA HAYAN PACIENTES CON CORONAVIRUS

“Hasta este momento no tenemos casos positivos de coronavirus en Sáenz Peña”, dijo Navarrete, al tiempo que comentó que “se está trabajando en forma conjunta con todas las instituciones privadas de salud de la ciudad con quienes mantenemos reuniones semanales, y en forma diaria nos mantenemos comunicados”. En relación al trabajo que realizan ellos dijo que tienen a su cargo el hisopado de las muestras de coronavirus y las remiten al Hospital y desde allí son enviadas a Resistencia para poder analizarlas, “no podemos desconocer si hay algún caso positivo de coronavirus en la ciudad”, señaló.Al hacer mención a un video que circulaba por las redes sociales de una mujer en silla de ruedas ingresando al nosocomio, dijo que “se trata de una paciente que vino a realizarse su diálisis, y en ese marco se toman todas las medidas necesarias de bioseguridad”. En relación a ese tema el Licenciado Carlos Navarrete, director del Hospital "4 de Junio", desmintió que se trate de una paciente de Makallé. “Se trata de una paciente de la zona y que no tiene coronavirus, según las muestras de laboratorio que se realizaron”, aseguró.En relación a los posibles casos asintomáticos en la ciudad, recordó que “el coronavirus es algo que se está conociendo, y últimamente se está conociendo que puede haber pacientes asintomáticos. Nosotros trabajamos en forma preventiva a través del aislamiento social, o cuarentena, el uso de tapabocas, mantenimiento de la distancia, el lavado de manos, son medidas que lleva a que logremos en la ciudad a no tener casos, eso es lo ideal y si tenemos casos, que sean los menos posible, ésa es la realidad. Se está trabajando, sabemos que no existen vacunas, la única vacuna es la restricción social, el virus no viene a tu casa, vos lo traés”, señaló.Insistió en señalar que “uno trabaja para que no haya casos y si hay que sean los menos posible” y señalo que “el hecho de que no haya casos de coronavirus en Sáenz Peña, hace que estemos relajados, no hay que relajarse porque no sabemos si el pico lo vamos a tener la semana que viene, la otra, esto es cambiante y el hecho de que no haya ningún caso nos tiene que dar fuerzas para seguir diciendo que estamos haciendo las cosas bien”.Reconoció Navarrete que excepto en el horario de la alarma sanitaria que no circula nadie, no ocurre los mismo en horas de la mañana, “a diario vemos circular mucha gente, cada día se mueve un poquito más, no tienen barbijo, no toman distancia y eso hay que evitar”, insistió.