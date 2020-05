/ / AVANZA EL DENGUE EN SÁENZ PEÑA: YA HAY 157 CASOS EN LA CIUDAD

Relacionados

En momentos donde la ciudad de Sáenz Peña dio el alta definitiva a su único contagiado de COVID-19, los problemas sanitarios renacen por otro lado: el dengue. “Se siguen incrementando los casos de dengue positivo en la ciudad”, indicó Orescovich respecto a las estadísticas actuales, y remarcó que “debemos volver a activar todo lo que sea la prevención domiciliaria”.En este marco, el titular de la Región Sanitaria detalló que al momento los barrios más afectados son el 50 Viviendas, barrio Sáenz Peña, e Hipólito Irigoyen, por lo cual convocó a tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan más contagios.“Pareciera que con la llegada del frío hemos dejado de hacerlo –medidas de prevención-, y lamentablemente Sáenz Peña ahora tiene 157 casos de dengue positivo”, reclamó. “Hemos hecho los trabajos preventivos, descacharrado y fumigaciones domiciliarias y se siguen encontrando casos”, explicó con desconcierto, y agregó un panorama de optimismo de cara a los meses venideros: “Se espera que estos estos días sean los últimos casos, porque epidemiológicamente es lo que nosotros nos basamos desde el momento en que se detectó el caso uno hasta ahora”, aunque sostuvo que “está faltando el apoyo de la comunidad”.Con un mensaje directo a la ciudadanía, Orescovich insistió en “eliminar los residuos tanto los martes y jueves de los reciclables, y los lunes miércoles y viernes el resto de los residuos”. No obstante, detalló que se continúa trabajando en la fumigación callejera e intradomiciliaria, frente a lo cual expresó que “ya no deben existir más casos”, aunque agregó que entre los positivos “van a existir todavía pacientes febriles, el virus está y tiene que hacer repelente, no circular, quedarse en la casa y eliminar todos los criaderos que deben hacer todos los vecinos de la ciudad”.“Estamos haciendo lo posible para erradicar el dengue y comenzar a trabajar con las enfermedades respiratorias, pero depende de la colaboración de la comunidad saenzpeñense”, sentenció el titular de la Región Sanitaria.