/ / CAPITANICH ANUNCIÓ QUE CHACO VUELVE A LA FASE 3 CON ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE: "ESTE ES UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Y LA CONCIENCIA COLECTIVA, HAY VIDAS EN RIESGO"

“Es momento de unir esfuerzos y voluntades porque hay vidas en juego”, dijo el mandatario en relación a intenciones maliciosas de condicionar unilateralmente las medidas que viene asumiendo el Gobierno provincial de común acuerdo con el Gobierno nacional y los 69 municipios.“Esta no es una pandemia donde se enfrenta el gobernador o una gestión. Es una lucha colectiva, un llamado a la conciencia de toda la ciudadanía, porque no podemos ser individualistas o poco solidarios”, remarcó, insistiendo en que se extremarán los controles de circulación de personas y vehículos.Así, Capitanich presentó la cuarentena con administración inteligente y sostenida, que busca que la circulación sea organizada. Para eso el Gobierno puso a disposición una plataforma de prestación de servicios exceptuados, en la que cualquier oferente puede registrar su emprendimiento y los ciudadanos solicitar turnos, boletas de servicio, compras, etcétera, los cuales generarán permisos para circular. Esto estará disponible en la web turnos.chaco.gob.ar.“Es un sistema de declaración jurada para circular y un sistema integrado de turnos, para que podamos regular el flujo de tránsito de las personas y que no genere congestión ni tampoco aglomeraciones de ninguna naturaleza”, explicó el gobernador, resaltando a su vez el trabajo articulado con las cámaras de comercio.La administración inteligente incluye la continuidad del sistema de autoevaluación, la Declaración Jurada Provincial para circular y el monitoreo online de focos de contagio. “Ya tenemos en vigencia una autoevaluación a través de una declaración jurada, vía celular, que a través de un algoritmo nos permite ver diferentes tipos de casos, graves, medios, o bajo, y a partir de ahí la interacción con el 0800 y el equipo médico para una rápida capacidad de respuesta”, amplió.En la provincia actualmente existen 703 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 361 están activos, 303 se recuperaron y 39 fallecieron. Además, de 5.233 reportes, 4.218 fueron descartados y 302 se encuentran en estudio. De estos números se desprende un 5,56% de letalidad en la provincia.Además, Capitanich señaló que se requerirá a las instituciones financieras, en lo posible, la suspensión de atención en pagos y cobros que favorezcan la aglomeración de personas. “Esto está regulado por la autoridad Nacional y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero eso también implica el desincentivo a cualquier proceso de aglomeración de personas”, aseguró.En este sentido, se mantiene el Operativo Sanitario de Emergencia consistente en 35 puestos policiales en las principales avenidas de Resistencia, a la altura del 800, y 16 puestos a la altura del 500. El dispositivo rige de 7 a 12, y de 17 a 21.Asimismo, continuará vigente el operativo de Máxima Seguridad Preventiva que implicará un dispositivo especial en la zona sur de Resistencia, sobre las avenidas Malvinas Argentinas y Soberanía Nacional, con cuatro únicos puntos de salida: calles Isaías, avenida MacLean, avenida Alberdi y avenida Chaco.Respecto del número de detenciones que se registraron en la Provincia entre el 16 de marzo y el 21 de mayo, el mandatario informó que se registró un total de 15.000 detenciones, 3.922 en marzo, 8.238 en abril y 2.277 en mayo.Por otra parte, el mandatario también ratificó que el servicio de transporte público de pasajeros será suspendido hasta el 1 de junio. El servicio se encuentra activo sólo al 8% de su capacidad operativa, y constituye “una fuente de contagio” muy importante para la ciudadanía.