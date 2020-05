/ / CAPITANICH HABILITÓ LA PASTILLA 9 DEL HOSPITAL PERRANDO: "EL SISTEMA DE SALUD AUMENTÓ SU CAPACIDAD DE ATENCIÓN"

Relacionados

“Estamos convencidos de que esta es la mejor inversión que podemos tener. Avanzamos con un fuerte nivel de inversiones en un corto tiempo y el desafío ahora es lograr el fortalecimiento de todo el sistema de salud, que ha aumentado su capacidad instalada para atender las demandas”, aseguró el mandatario.Con esta inauguración y la habilitación de 56 nuevas camas, sumando las 80 que aportará el Hospital Modular, el Perrando alcanzará un total de 575 camas de internación- Sumadas a las que aportarán las de los demás hospitales de Fontana, Barranqueras, y demás nosocomios de la provincia, el Chaco alcanzará una capacidad global de cerca de 2000 camas. “Tenemos que entender que estamos frente a un virus que se cobra vidas, y para preservarlas tenemos que tener esta capacidad eficiente de atención”, remarcó Capitanich.Las obras de refacción son parte de las 34 intervenciones que el gobierno provincial realiza en en centros de salud y hospitales de distintas localidades, con más de 400 millones de pesos en inversión. En este caso el gobernador detalló que “Inicialmente presentamos ante FONPLATA una asistencia financiera por 51 millones de dólares, y vamos a tener un desembolso superior a los 40 millones de dólares para mejorar el sistema sanitario”. Participaron junto al gobernador la ministra de Salud Pública, Paola Benítez; el ministro de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos, Juan Manuel Carreras; la directora del Hospital Julio C. Perrando, Nancy Trejo; el subsecretario de Salud, Alejandro García; el subsecretario de Obras Públicas, Federico Tayara; y los codirectores del nosocomio Daniel Pascual y Lourdes Miranda.Capitanich aprovechó la oportunidad para dirigirse a las y los chaqueños y dar precisiones sobre la situación en la provincia: “El estado puede hacer todo, pero no podemos sustituir el principio de solidaridad ni la capacidad de cuidado y acción colectiva de una sociedad. Los casos ocurren, pero van a ocurrir menos si cumplimos más estrictamente las normas. La responsabilidad individual es fundamental”, aseguró el mandatario.Además, se refirió a las posiciones antagónicas presentes en distintos sectores de la sociedad respecto de la continuidad del aislamiento preventivo obligatorio: “Tenemos siempre posiciones extremas. Están los que pretenden que funcione todo y los que pretenden que todo se paralice”, aseguró.En ese sentido, resumió la postura oficial: “La gente tiene que vivir, trabajar, ganarse el pan. Si somos capaces de administrar la circulación con la protección de grupos de riesgo, regular el flujo vehicular, la circulación autorizada y lograr que los grupos de riesgo tengan un seguimiento permanente, disminuyendo el riesgo en lugares de concentración y de encierro, se minimiza la circulación viral”, aseguró Capitanich, quien hizo un llamado a la “intensificación de los cuidados y el respeto de los protocolos de bioseguridad”.Asimismo, el mandatario aseguró que “cada caso se comunica con el máximo nivel de transparencia. No jugamos una competencia de si tenemos o no casos. Entendemos que si hay circulación comunitaria tenemos que tener la prevención para evitarla”.La ministra de Salud, Paola Benítez, destacó las reformas realizadas en la pastilla 9 del Perrando. “Este servicio estaba desde el inicio de nuestra gestión en menos del 50% de su capacidad para albergar con calidad hospitalaria a los pacientes”, indicó.“Tanto la pastilla 9 como la pastilla 6 se encontraban deterioradas, por ende se intervino con una remodelación total, y hoy nos podemos encontrar con que ambas pastillas tienen 52 habitaciones -con dos camas cada habitación- para poder albergar pacientes”, relató la titular de la cartera sanitaria.Benítez comentó que “la pastilla 6 hoy está albergando a pacientes COVID-19 que necesiten asistencia respiratoria mecánica. Tanto a esa pastilla como a la pastilla 9 se le colocaron paneles gases que permiten conectar respiradores para asistir con calidad a los pacientes con esta enfermedad”. El Gran Resistencia alberga hoy al 94% de los casos de coronavirus de la Provincia y las reformas realizadas en el Perrando buscan mejorar la capacidad de asistencia hospitalaria de pacientes con COVID-19.“Estamos trabajando para brindar asistencia a los pacientes que requieren de internación hospitalaria”, detalló la ministra. La pastilla 6 es un área exclusiva para pacientes con coronavirus a la que se sumarán las camas de la pastilla 9: “Esta pastilla se habilita para la asistencia de pacientes que así lo requieran, tanto del área clínica como del área quirúrgica. Pero en este contexto de pandemia el Perrando es un centro de salud de atención de pacientes COVID-19 por ende, según las necesidades que surjan en la situación epidemiológica provincial, seguramente las camas de esta pastilla se ocuparán para asistir a pacientes con coronavirus”, relató.La refacción de Pastilla 9 y Hospital de Día con obras varias y provisión de gases médicos comenzó en marzo de 2020 y representó una inversión de $ 6.792.946,95, en la obra básica, $ 1.972.524,73, en trabajos complementarios y $ 5.539.380,00 en el sistema de Gases Medicinales. Las obras fueron realizadas desde el Ministerio de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos.Con un total de 1.270 metros cuadrados intervenidos, se trabajó en el Hall de Ingreso y Pasillo central; Espera para familiares, Cocina, Depósito y Guardado, Vestuario para Médicos, 28 habitaciones con Baños y acceso a Balcones.Los trabajos incluyeron un nuevo sistema de redes para gases medicinales y paneles de cuatro bocas con Accesorios, cubriendo un total de 56 camas, además de dos Cuerpos de Enfermería, con Sanitarios para el Personal, Salón de clases y estar de médicos Espacio para reuniones, Estar de Médicos y Estudio con Cocina y Toilette, además de Dormitorio y Baño para Médico de Guardia.En la oportunidad el Gobernador recorrió entre otras obras de refacción y ampliación, como la flamante infraestructura de la Pastilla 6, recientemente habilitada como espacio donde funcionan los nuevos consultorios para pacientes febriles, que atienden las 24 horas, ofreciendo la posibilidad de internación a quienes lo requieran, en el marco la emergencia sanitaria por COVID-19.Capitanich también recorrió los espacios donde se realizan trabajos de refuncionalización de las salas de Infectología e Inmunología, Emergencias, Guardia y Sala de Máquinas, entre otras. Y también en el marco de la emergencia COVID-19 y la proyección epidemiológica para los próximos meses, constató el avance “a buen ritmo” de la obra del Hospital Modular en las instalaciones del Perrando, cuyo financiamiento es de carácter Nacional, con una metodología en la que la contraparte del Estado provincial es garantizar la infraestructura de servicios para asegurar la atención. En ese sentido, el Gobierno provincial propició la construcción de la platea, caminos auxiliares e iluminación, con una inversión de $10.946.612,5.El Hospital Modular contará con un total de 80 camas, de las cuales 28 brindarán asistencia respiratoria mecánica, 14 contarán con aprovisionamiento de oxígeno, y las restantes estarán disponibles para pacientes que hayan salido de la criticidad y que no requieran asistencia con ventilación mecánica.