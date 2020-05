/ / CHACO - CORONAVIRUS: CONFIRMAN 35 NUEVOS CASOS Y RECOMIENDAN NO VIAJAR A RESISTENCIA

Relacionados

La codirectora de Epidemiología, Antonieta Cayré, recomendó a las personas que residen en el interior provincial no viajar hacia Resistencia teniendo en cuenta que en la capital chaqueña está la mayor cantidad de casos del nuevo coronavirus y hay circulación comunitaria.“A las personas que viven en el interior de la provincia, si no es extremadamente necesario, le recomendamos no venir a Resistencia. El Gran Resistencia es una zona de circulación viral y uno se puede contagiar en cajeros, supermercados o en algún lugar donde hay mucha gente en ese instante”, explicó este jueves, en conferencia de prensa.Por otra parte, confirmó que en las últimas 24 horas se confirmaron 35 nuevos casos, lo que representa un total de 675 infectados desde que comenzó la pandemia. Hasta hoy se analizaron 5091 muestras, de las cuales el 13,5% dieron positivo. El 50,5 por ciento de los pacientes son mujeres y la edad promedio de los contagiados es de 42 años.Se registraron hasta el momento 292 altas y 34 personas permanecen internadas: seis de ellas en estado grave. Durante el miércoles hubo tres nuevas muertes: una mujer de 68 años y dos hombres, de 75 y 58 años. En total, son 38 las víctimas fatales a causa del COVID-19 en el Chaco.