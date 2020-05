/ / CHACO - COVID-19: MURIÓ UNA MUJER Y SON 23 LOS FALLECIDOS EN LA PROVINCIA

Relacionados

La cartera sanitaria provincial también brindó recomendaciones para el cuidado de los pacientes con diabetes debido a que forman parte del grupo de riesgo por la pandemia de COVID-19. La conferencia de prensa diaria fue brindada por la especialista del área de Epidemiología, Antonieta Cayré y la jefa del Programa Provincial de Diabetes Patricia Candia.Cayré informó que hasta el día de la fecha se registraron 480 casos positivos de COVID-19, de los cuales 233 ya recibieron el alta médica definitiva. Además señaló que se registró el fallecimiento, de una mujer con diagnóstico de coronavirus, de 57 años que tenía cardiopatía como patología de base y se encontraba internada en una institución privada. Hasta el momento hubo 23 decesos en el Chaco.Además, el Ministerio de Salud Pública lleva analizadas unas 4.014 muestras de COVID-19 de las cuales 3.161 fueron negativas, y se registra un índice de positividad del 11,9 por ciento. En cuanto al virus del dengue, Cayré informó que actualmente la provincia registra 2.271 casos positivos y hasta el momento se analizaron 4.778 muestras.Por su parte, la jefa del Programa Provincial de Diabetes Patricia Candia recordó que los pacientes con diabetes forman parte del grupo de riesgo ante la pandemia de COVID-19 y por ende no deben interrumpir los tratamientos farmacológicos así como también deben mantener el control metabólico, una buena alimentación y realizar actividades físicas. Además la especialista recomendó que en el caso de que un paciente diabético deba trasladarse hasta un centro sanitario, tiene que extremar las medidas seguridad como el uso de barbijos, limpieza correcta de manos y cumplir con el distanciamiento social.En tanto, Candia explicó que por causa de la pandemia de COVID-19 no se realizan consultas ambulatorias por diabetes, pero continúan atendiendo urgencias que puedan surgir. Además informó que Salud cuenta con el stock de medicamentos e insumos para personas con diabetes y siguen realizando recetas de forma virtual así como también se encuentran trabajando en nuevas líneas de contacto. Recordó que el número telefónico de atención del servicio de Diabetes del hospital Julio C. Perrando es el 4456713 y también se reciben consultas al correo electrónico nutricionydiabetesperrando@gmail.com.Por último, Candia resaltó que se encuentran trabajando con los hospitales y centros de salud del interior provincial para brindar los tratamientos farmacológicos y atenciones médicas por diabetes y evitar que los pacientes se trasladen hasta la ciudad de Resistencia en el contexto de pandemia.