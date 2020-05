/ / CHACO: CRÍTICA SITUACIÓN DE LAS SALAS DE TEATRO. CREEN QUE NO ABRIRÁN HASTA EL AÑO QUE VIENE

Relacionados

“La crisis golpea todas las puertas de la economía provincial y las Salas de teatro independiente y los Centro culturales de Gestión privada no son la excepción”, indicaron en un documento. "Decir que estamos al borde del cierre parece absurdo, porque fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir”, señalaron los referentes de Sala 88,C.C. Galatea, La Máscara Teatro, Ce.Cu.po y Conexiones para la Creación de Resistencia, La fábrica Cultural de Tirol, Centro cultural 10 de Noviembre de la Tigra, ES.CU.ChA/Sala teatro El galpón de Charata, Azul de las Breñas ,Septiembre y LA USINA ESPACIO de Sáenz peña y La Estigia de San Bernardo.“El verano es particularmente duro para nuestras instituciones, lo que nos obliga a ser cautelosos durante el último trimestre de cada año y a esforzarnos para lograr llegar a marzo sin deudas”, señalaron. “La cuarentena nos obligó a suspender el inicio de la temporada teatral y el ciclo lectivo de cada una de las instituciones culturales de gestión privada, dejándonos en la encrucijada de dudar si podremos abrir nuevamente en el 2020, un panorama más duro que el nefasto 2019 donde la caída del consumo se reflejó en el retroceso de la presencia del público en las Salas y de la imposibilidad de trasladar la galopante inflación al precio de las entradas, mientras que servicios e impuestos subían paulatinamente mes a mes”, afirmaron.Dentro de cada colectivo cultural hay dos grupos bien definidos de trabajadores, los que viven exclusivamente de la actividad artística y quienes refuerzan sus ingresos con la misma, en ambos caso y al igual que en la mayoría de las micropymes y empresas de emprendedores la informalidad laboral es un rasgo distintivo. Esta situación pone al margen de la ayuda oficial a la mayoría de los artistas.Los municipios miran para otro lado y los impuestos siguen llegando, el gobierno provincial nos brinda como única respuesta la participación en convocatorias nacionales donde miles y miles de emprendedores intentaran obtener una mínima ayuda o en convocatorias provinciales cuyas respuestas no se verán antes de junio y donde a las Salas y Centro culturales se les complica su participación en el armado de las carpetas.“El gobierno nacional respondió sorprendentemente rápido con el Plan Podestá, pero que es una herramienta que por sus montos no deja de ser un paño frio ante tanta fiebre y no permite solventar los cuantiosos gastos más allá del mes de marzo”, indicaron.En este sentido, los teatreros postularon algunas sugerencias para afrontar la crisis del sector. “Generar tarjeta alimentaria para trabajadores de único empleo, trabajando en conjunto con el Área teatro del Instituto de cultura del Chaco para depurar la base de datos provista por cada sala o centro cultural”.“Incluir a las Salas y Centro culturales de gestión privada en el mismo plan que tienen clubes y templos religiosos que son beneficiados con un 50% de descuento en la tarifa de energía eléctrica (es un reclamo que venimos haciendo desde el 2007). Generar descuento especial en las facturas de SAMEEP para los centros culturales. Decretar la suspensión de cortes de servicios por 120 días”, sumaron.“Compra anticipada y pagadas anticipadamente de funciones a Salas y Elencos teatrales lo que permitiría al retorno de la cuarentena al Área teatro del ICCH contar con un stock de funciones para desarrollar un programa de espectáculos a lo largo y a lo ancho de la provincia ya canceladas (considerando que históricamente somos los elencos los que financiamos al ICCH y sufrimos larguísimas esperas para cobrar)”.“Generar proyectos de mecenazgo por fondo solidario especifico que permita poner el costo fijo de las salas como parte del proyecto”. “Podríamos citar declaraciones OMS, de la Unesco etc sobre la importancia de la cultura en la vida de los pueblos, o declaraciones periodísticas de los que fueron candidatos y hoy son funcionario hablando del ‘Chaco cultural’, ‘del turismo cultural’, ‘de la industria sin chimeneas’, y leyes que suponemos que los funcionarios conocen pero el hoy nos exige acciones y respuestas rápidas, eso es lo que esperamos”.“No somos clubes deportivos, no somos templos religiosos, somos parte de los emprendedores que sufren ésta crisis. En campaña nos convocaron a conversatorios…no fuimos por la foto…llevamos propuestas, hoy nuevamente nos sentamos en la sala de espera”, finalizaron.