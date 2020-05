/ / COVID-19: LA PRESIDENTA DE BOLIVIA USA UNA "TARJETA BLOQUEADORA DEL VIRUS" QUE SE VENDE EN INTERNET POR 15 DÓLARES

Relacionados

El dispositivo, conocido como Virus Block Out, Virus Shut Out o Tarjeta 360, también es usado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, según cuenta este domingo la prensa local. El adminículo es de origen asiático y se vende como un elemento capaz de purificar el aire "eliminando virus y bacterias durante un mes", por lo que se lo vende como efectivo para el coronavirus.Sin embargo, el collar fue rechazado en varios países de Asia y por las autoridades sanitarias de Estados Unidos por ser considerado fraudulento. Esta tarjeta ya es comercializada en Bolivia mediante páginas de Facebook y WhatsApp, y tiene un precio de 120 pesos bolivianos (alrededor de 15 dólares). "Tarjeta esterilizadora espacial de última generación. Purifica el aire, protege 360 grados eliminando virus y bacterias hasta 1 metro a la redonda, usándola colgada al cuello", dice un anuncio que ofrece el collar en las redes sociales, contó Página Siete.Otras publicidades en Internet lo presentan como "un bloqueador de virus" y se muestran imágenes de Añez y Murillo utilizando esos collares, mientras hacen la entrega de respiradores artificiales y otros insumos de bioseguridad en Santa Cruz de la Sierra.Además de ser prohibido en muchos países asiáticos, Ariane Davison, viróloga e inmunóloga de Hong Kong, lo calificó como una "estafa completa" y explicó que está hecho con base a dióxido de cloro que podría causar graves daños. "El dispositivo se usa alrededor del cuello, en ninguna parte cerca de la nariz y la boca, que son los portales clave para la infección por Covid-19", detalló la experta. "Si acerca el dispositivo a la cara, el ingrediente activo, el dióxido de cloro, podría causar irritaciones graves en los ojos y la piel y quemaduras en la piel, ya que es altamente corrosivo", agregó Davison.En tanto, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) junto a la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) negaron la entrada a ese país de ese "producto ilegal". Las partidas de la Tarjeta 360 provenían de Japón y Hong Kong a través de puertos estadounidenses en Honolulu y Guam, pero fueron frenadas bajo el calificativo de "pesticida no autorizado"."La EPA no tolerará que las compañías vendan desinfectantes ilegales y hagan declaraciones de salud pública falsas o engañosas durante esta crisis pandémica", dijo John Busterud, administrador regional de la EPA. En un comunicado, el organismo estadounidense dijo que no hay evidencia científica de sus efectos y tampoco se ha evaluado su seguridad. "En medio de esta emergencia mundial, todavía hay quienes procuran aprovechar de hacer declaraciones falsas, estafar y vender productos de inferior calidad", dijo la EPA en su portal de Internet.