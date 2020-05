/ / CRISIS AUTOMOTRIZ: ABRIL REGISTRÓ LA PEOR CIFRA DE LA HISTORIA CON SÓLO 4.385 VEHÍCULOS VENDIDOS

Relacionados

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante abril ascendió a 4.385 unidades. Los patentamientos han sido producto de las ventas realizadas antes del comienzo del aislamiento ya que el mes tuvo un movimiento comercial nulo.Ricardo Salomé, presidente de ACARA, expresó: “estamos reforzando nuestros planteos para lograr iniciativas de reactivación inmediata, comenzando con una reducción importante en la carga impositiva nacional, provincial y municipal como medida de emergencia por los próximos 90 días, para que la situación no se torne insostenible en el nivel de empleo, producción y venta".Caso contrario, concesionarios no podrían afrontar gastos y ni siquiera el 25% de los salarios de abril.. "El gremio ha comprendido que se está frente a una situación extraordinariamente negativa, con una pandemia global donde las mayores economías del mundo han sucumbido en niveles nunca visto por nosotros. Las medidas que se tomaron hasta ahora no fueron suficientes para la subsistencia del sector”, amplió SaloméPor su parte, el secretario general de ACARA, Ruben Beato, sostuvo: "tendremos un próximo trimestre muy, muy duro. Hoy estamos en el peor de los escenarios, venimos de tres años de bajas importantísimas en los niveles de patentamiento, pasando de 900.000 a 460.000 unidades, y con un año 2020 que a duras penas llegará a las 200.000 unidades, mientras que nuestras estructuras están preparadas para vender 750.000".