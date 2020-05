/ / INTENDENTE PHIPPS: "NO ENTRA NI SALE NADIE DE COLONIA BENÍTEZ"

Relacionados

"No entra ni sale nadie de Colonia Benítez", aseguró el jefe comunal, en declaraciones a radio Provincia.En esa línea, Phipps expresó que "es una medida extrema, no nos gusta tomarla, lo que más queremos es que la gente nos visite, pero la pandemia nos sacó de foco. Trabajamos para que el impacto no sea mayor"."No entra ni sale nadie de Colonia Benítez, salvo que regrese un vecino con residencia en el pueblo", señaló el intendente. "Hay mucha preocupación en la localidad, conocen la situación de Resistencia y nosotros sabemos que somos un pueblo satélite a la capital", indicó el jefe comunal.En ese marco, comentó que siguen trabajando "de la misma manera que desde que inició la cuarentena, se reforzaron los controles de ingreso y egreso de la localidad. Aquí hay todo para que los vecinos no tengan necesidad de salir del pueblo".Con respecto al primer caso de coronavirus en Colonia Benítez, Phipps manifestó que "la comunidad lo tomó de forma natural, era inminente que de un momento a otro un vecino contraiga el virus". "La persona infectada tiene domicilio en Colonia Benítez pero reside en la zona rural, está distante del pueblo. Nosotros le estamos brindando a la familia las garantías necesarias", detalló. "No tenemos definido cómo contrajo el virus, pero se evalúa que sea un caso comunitario. Preocupante, pero no tanto, porque sabemos que esta persona concurría a Resistencia por razones laborales", aseguró.