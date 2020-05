/ / LA MÚSICA, DE LUTO: MURIÓ SERGIO DENIS

Falleció Sergio Denis — JORGE RIAL (@rialjorge) May 15, 2020

Sergio Denis, el cantante de 71 años, murió este viernes 15 de mayo por la mañana en la clínica de rehabilitación Alcla. El popular artista falleció a más de un año de haber sufrido un grave accidente mientras se encontraba brindando un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.El artista se disponía a cantar “Te llamo para despedirme” en su show del 11 de marzo cuando se cayó en el foso de orquesta de casi tres metros ubicado delante del escenario. Fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla.Tras sufrir múltiples contusiones, el artista ingresó a la guardia de la institución a las 21.45 del lunes 11. Se le realizaron tomografías de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Los primeros informes médicos señalaron que el artista presentaba "hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato".“Presenta un cuadro grave con pronóstico reservado”, dijo en ese momento Olga Fernández, directora de la institución. Ese mismo día, Nora Hoffman, hermana del intérprete de “La vida vale la pena” o “Te quiero tanto” había pedido una cadena de oración y aseguró que su hermano estaba “más en manos de Dios que de los médicos”.Su cuadro era de extrema gravedad, pero con el paso del tiempo fue evolucionando favorablemente. Entre algunas de las mejoras, se disminuyó el edema cerebral y respondió ante algunos estímulos, abriendo los ojos y moviendo el cuerpo. Luego, le retiraron la sedación, a la espera de que se despertara. Permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del hospital tucumano hasta el sábado 13 de abril, cuando fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires.Recién dos días después la institución ubicada en Palermo emitió un nuevo parte médico en el que los médicos afirmaban que su estado general era “critico” y explicaron que durante el fin de semana le habían realizado dos intervenciones quirúrgicas: “Una para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y otra de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave".Hijo de Feliciano Hoffmann y María Esther Fenzel, nació el 16 de marzo de 1949 en Coronel Súarez. Su verdadero nombre era Héctor Omar Hoffman. Su padre era carpintero y, salvo por su madre que solía cantar y su abuelo que tocaba el acordeón, creció en un ambiente donde no había músicos. Cuando era chico, aprendió a tocar la guitarra y en la adolescencia participó de un grupo folclórico junto a su hermano. A partir de ese momento, siempre estuvo vinculado al mundo de la música.Cuando terminó la secundaria, en la década del 60, viajó a Buenos Aires para probar suerte y se unió al grupo Los Bambis. En 1969, el sello discográfico CBS le pidió grabar como solista los temas “Fui un soñador” y “Te llamo para despedirme”. Ahí nació su nombre artístico, Sergio Denis, y comenzó su carrera de solista. Tuvo mucho éxito: grabó más de 300 canciones (entre propias y covers); lanzó 28 discos; realizó presentaciones multitudinarias en el Luna Park, el Teatro Ópera, además de participar en festivales emblemáticos como el de Cosquín o el de Baradero.Se convirtió en un ícono del romanticismo e hizo bailar a miles de personas con diversos hits como “Te quiero tanto”, “Quereme”, “Cada vez que sale el sol”, “Yo soy la aventura”, “Cómo estás querida” y “Dame luz”, entre otros. En la década del 90, sufrió algunos problemas económicos que terminaron con causas por estafa en su contra. Como consecuencia, su estado de salud se deterioró y perdió la voz. Estuvo cuatro años sin poder cantar. En el 2000, pudo relanzarse con el disco La vida vale la pena.Uno de sus peores momentos fue en 2007 cuando sufrió un ataque cardíaco mientras estaba realizando una gira en Paraguay. Los médicos que lo atendieron aseguraron que el artista “estuvo 17 minutos sin signos vitales”. En ese momento, el cantante tenía 58 años y se encontraba en un hotel cuando comenzó con las dolencias. De inmediato fue trasladado al Hospital San Roque de Asunción. "Ingresó en paro y su corazón no latía", había explicado Hugo Gómez, uno de los doctores que le practicó maniobras de resucitación."Vi un lugar de mucho miedo, oscuro negro y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia", había contado el cantante en el programa de Mirtha Legrand. "La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror", había manifestado Denis.Tras haber cosechado una importante carrera musical durante casi cinco décadas, el artista volvió a enfrentar a la muerte al sufrir una fuerte caída en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Pero esta vez no pudo darle batalla y falleció a los 71 años. A pesar de su ausencia, será recordado por siempre a través de su música.