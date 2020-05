/ / LARGAS COLAS PARA COMPRAR CIGARRILLOS EN CÓRDOBA Y VARIAS CIUDADES ARGENTINAS

Relacionados

La demora en la atención es de casi dos horas, y clientes y comerciantes aseguran que escasean los cigarrillos y algunas marcas ya no se consiguen. "La gente fuma lo que encuentra. Desde la semana pasada estamos así, permanentemente con gente porque no hay cigarrillos", dijo la encargada de uno de los locales a Cadena 3."Hoy tenemos algunas marcas y podemos abastecer a cierta cantidad, pero de otras hay pocos y podemos vender un paquete. Es depende de lo que tengamos pero tratamos de cubrir lo que la gente necesita", planteó.La vendedora consideró que la cuarentena puede ser uno de los factores que llevó a la gente a volcarse más a este hábito. "La gente ya no aguanta mucho el encierro y lo único a lo que se aferra es al cigarrillo", remarcó.