/ / LLEGAN 8 MIL NOTEBOOKS Y TABLETS PARA ESTUDIANTES CHAQUEÑOS

Relacionados

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Daniela Torrente, contó que serán recibidas dentro de 15 días, y estarán destinadas a estudiantes del primer año de la secundaria. "En estas dos semanas tendremos que determinar a qué escuelas y a cuáles estudiantes las distribuiremos, en función de algunos indicadores socioeducativos", precisó.Desde mediados de marzo, tras la suspensión de las clases presenciales ante la pandemia COVID-19, la provincia viene implementando la educación en modalidad virtual a través de la plataforma educativa 'ELE'. En ese marco, Torrente aseguró que estos dispositivos "permitirán reforzar lo que ya viene haciendo, que es dar continuidad a las actividades educativas para no interrumpir el ciclo lectivo"."Sabemos que una de las principales dificultades que tenemos en la provincia, como sucede en la mayoría de las provincias del país, es que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a un dispositivo; o bien, si cuentan, por ejemplo, con un celular, sucede que en un mismo hogar hay 3 o 4 estudiantes que tienen que cumplir con sus tareas y disponen de un solo dispositivo. Entonces, en la medida en que podamos ir dotando a los y las estudiantes de los instrumentos que nos permiten llegar mejor con la educación virtual, vamos a garantizar un mejor resultado", expresó.La ministra hizo además un balance del desarrollo de la educación no presencial en el Chaco, recordando que periódicamente se elaboran informes sobre la llegada a cada una de las regiones. “Lógicamente, se necesitó de un proceso de adaptación, y lleva tiempo; si bien al principio notamos cierta resistencia o desconfianza (respecto a la educación no presencial), a la fecha sabemos que la mayoría de los docentes están trabajando en la educación virtual", señaló Torrente.La ministra dejó en claro también que el Ministerio que conduce "no toma ninguna decisión que no sea acordada con las autoridades nacionales", ni consultada con las autoridades de Salud Pública de la Provincia ni con el gobernador, pero adelantó que lo previsto hasta el momento es que las clases presenciales no se retomen hasta después del receso de julio."Con posterioridad iremos evaluando en función de la realidad de cada provincia y otras cuestiones que exceden a una decisión estrictamente provincial. Dentro de la provincia del Chaco no se vive la misma situación en el Gran Resistencia que en otras localidades, y entendiendo que, así como en otras actividades la salida es administrada, es probable que en educación también adoptemos decisiones similares", dijo.