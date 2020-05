/ / LOS PIRPINTOS: AISLARON A TODO EL PUEBLO POR UN CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS

Relacionados

La medida de aislamiento en la localidad perteneciente al departamento de Copo se resolvió cuando un joven se presentó ante un hospital con síntomas compatibles con los del nuevo coronavirus y terminó internado. Según se pudo comprobar en la consulta epidemiológica, al paciente le costaba respirar y había mantenido contacto con personas de la provincia de Chaco, uno de los focos de mayo contagio de la COVID-19 en el país.Ante la novedad epidemiológica, el comisionado de la localidad, Mario Vizgarra resolvió en conjunto con el comité de Emergencia el cierre preventivo del pueblo. “El joven llegó a nuestra ciudad con su madre el jueves a la noche porque quería ser atendido en nuestro hospital, ya que tenía muchos problemas para respirar”, comentó a a la agencia Telám.Según la investigación epidemiologóica, el joven trabaja en un campo de la localidad de Ahí Veremos y vive en Pampa de los Guanacos. Tras completar los estudios, el diagnóstico realizado por radiografía detectó un importante deterioro, por lo que se ordenó su hospitalización.“Una vez que se hizo el cuestionario correspondiente en estos casos, el joven comentó que mantuvo contacto con gente de la provincia de Chaco, por lo que se activó el protocolo y se le hizo el hisopado, que se envió a Santiago del Estero. Estamos a la espera de los resultados”, añadió Vizgarra.El comisionado detalló que la madre del paciente internado no presenta ningún síntoma, pero se decidió que quedara aislada en el hospital también de forma preventiva. “El joven está mejorando, aunque nos informaron que él ya padecía problemas en sus pulmones y esto podría tratarse de una neumonía, pero como mantuvo contacto con gente de Chaco, debemos aplicar el protocolo y esperar los resultados”, explicó.La provincia de Chaco es uno de los lugares del país con circulación del virus Sars Cov-2, y según el último reporte del ministerio de Salud tiene 850 casos confirmados de Covid-19. De ese conjunto, unas 26 personas contrajeron la enfermedad en las últimas 24 horas.La situación del distrito a cargo del gobernador chaqueño Jorge Capitanich contrasta con Santiago del Estero, que solo tuvo 22 positivos confirmados y desde hace una semana no presenta casos nuevos. Por eso, el gobernador Gerardo Zamora dispuso en su distrito una mayor flexibilización de la cuarentena, con la reapertura de bares y restaurantes de lunes a sábado, de 9 a 15, y bajo los protocolos sanitarios correspondientes. Además, el horario de los comercios no esenciales se amplió una hora y ahora es el mismo que rige para esos establecimientos gastronómicos. La última medida fue eliminar cronograma de salidas según el DNI para las caminatas recreativas con niños, junto con la habilitación de los adultos mayores de 60 a dichos paseos.Mientras Santiago del Estero transita hacia una nueva normalidad, en Los Pirpintos, un pueblo de poco más de 1.500 habitantes, se activó la primera luz de advertencia en mucho tiempo. Como es previsible, el comisionado del lugar comentó que los vecinos se inquietaron por la novedad. Pero tras los rumores iniciales, los lugareños “ya están más tranquilos cumpliendo el aislamiento dispuesto”, ilustró Vizgarra.