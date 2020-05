/ / NUEVA YORK - CORONAVIRUS: CÍRCULOS SOBRE EL CÉSPED PARA MARCAR LA DISTANCIA SOCIAL

Relacionados

Algunos neoyorquinos llamaron a la iniciativa 'plazas de aparcamiento humanas', pues las marcas se hicieron con el objetivo de que cada persona se quedase dentro de un círculo y así evitar el hacinamiento, ya que debido al buen clima, cada vez más gente está yendo a los parques.En las imágenes puede verse cómo los visitantes disfrutan su estancia en el parque, ya sea leyendo, conversando con amigos, o simplemente gozando del calor. La iniciativa fue bien tomada en las redes sociales.“Si amas la geometría y el distanciamiento social simultáneamente, entonces Domino Park es el lugar para ti”, dijo Michael Guertin en Twitter junto a una foto del parque. Mientras, Karina Vieira en Instagram lo calificó como “una buena idea”.De Blasio comunicó que las entradas al Domino Park, así como al Sheep Meadow en Central Park, y a los muelles 45 y 46 de Hudson River Park, estarían limitadas por capacidad este fin de semana, ya que, por la forma en que están concebidos, estos parques tienden a llenarse más que otros en la ciudad. La policía de Nueva York ya no estará imponiendo sanciones para aquellos que no usen mascarillas, apuntó de Blasio, por lo que medidas de este tipo son necesarias para evitar la propagación del coronavirus.Aunque 2,260 embajadores y supervisores de distanciamiento social están siendo desplegados a lo largo de la ciudad, los agentes del NYPD sólo tomarán medidas de aplicación cuando haya un "serio peligro para el público”, comunicó de Blasio. No obstante, la policía seguirá haciendo cumplir la prohibición de reuniones y dispersando a grupos de seis o más adultos personas.