/ / SÁENZ PEÑA: CAPITANICH ENTREGÓ TÍTULOS A LOS PRIMEROS SIETE MÉDICOS Y MÉDICAS DE LA UNCAUS

Dirigiéndose a los y las egresadas, el primer mandatario expresó: “cuando una persona conoce el territorio puede amar a sus habitantes y conocer sus problemas, su historia, sus luchas. Estoy convencido que trascenderán la relación médica/médico y paciente porque no solo van a llegar a un diagnóstico, sino que llegarán a los corazones de cada persona. Son ustedes ahora, también, responsables de construir una sociedad más justa, igualitaria y sana”.Capitanich lamentó que en un día tan importante los flamantes profesionales no puedan estar junto a sus familiares y amigos. “Tomamos todos los recaudos necesarios para poder llevar a cabo este acto de gran envergadura no solo para la UNCAus, sino para toda la provincia que apostó a esta casa de estudios de excelencia”, aseveró y recordó el trabajo de Omar Judis en la creación de la universidad, la que fue plasmada en la ley 26.335 aprobada por el Congreso de la Nación Argentina el 4 de diciembre de 2007.Actualmente la UNCAus tiene un total de 1300 alumnos y alumnas cursando la carrera de medicina de los cuales 95 se encuentran en el último año y otros 45 están rindiendo las últimas materias. Todos ellos guiados por un plantel de 50 docentes de excelencia en el sistema sanitario.“Estamos formando profesionales comprometidos con la realidad socioeconómica de la provincia. La formación académica de la UNCAus tiene una perspectiva social. porque entendemos que la universidad debe formar los recursos humanos para lograr una atención sanitaria de excelencia y una atención primaria con fuerte base social y enfoque comunitario. Necesitamos que los nuevos profesionales asuman responsabilidades en centros de salud en distintos rincones de nuestra tierra”, expresó el gobernador.En este sentido, señaló que Chaco tiene 57 localidades con menos de 20.000 habitantes, donde se hace imprescindible garantizar la salud primaria a todos y a todas. “Soñábamos con tener médicas y médicos formados con una nueva impronta y con la misión de mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos y hermanas”, indicó.Haciendo hincapié en la lamentable pandemia que atraviesa el mundo, Capitanich remarcó la imperiosa necesidad de optimizar la medicina digital en toda la provincia. “Hoy la medicina digital cumple un rol fundamental, y sabemos que en un futuro servirá para evitar traslados innecesarios de pacientes a Resistencia o Buenos Aires con todo lo que ello implica desde lo económica hasta lo emocional”, aseveró.Finalmente, y antes de entregar los correspondientes diplomas, les dijo que, “espera encontrarlos muy pronto en algún efector sanitario de la provincia y concursando para ser los próximos directores y directoras de los centros sanitarios chaqueños”.El rector Oestmann agradeció a Capitanich ya que fue el promotor de la creación de la universidad primero, y para la creación de la carrera de medicina después. Detalló que hoy hay 1.300 estudiantes activos, 200 que se encuentran rindiendo los exámenes y 95 que comenzaron a cursar quinto año. “Las cifras aumentan año tras año, lo que demuestra la confianza de la sociedad en la UNCAus”, expresó.Señaló la importancia de contar con médicos y médicas en este momento, para poder aportar al sistema para controlar la pandemia. En ese sentido destacó que desde la UNCAus se buscan profesionales de la medicina con un perfil social, comunitario que tengan un alto compromiso y que trabajen articuladamente con las demás profesiones entendiendo que cada uno es un eslabón en el sistema.Además, resaltó que en la universidad chaqueña no se trabaja con morgue, sino que se hace atención primaria, lo que es posible a la inversión en la Unidad Médica Educativa (UME) en la cual se invirtieron 55 millones de pesos desde 2015. Así hoy cuenta con un tomógrafo, un mamógrafo y equipos de alta tecnología, con 50 camas de internación y seis respiradores.Por otro lado, el rector de la universidad agradeció a los egresados por la confianza, ya que apostaron a la carrera cuando muchos la ponían en duda. El director de la carrera de Medicina, Damián Cerseñazi, destacó la posibilidad de tener médicos y médicas formados en el Chaco para el Chaco y señaló que el desarrollo de la carrera es posible gracias al acompañamiento que siempre tuvo desde las autoridades. “Hoy está dando su fruto”, aseguró y resaltó que en la UNCAus se forman profesionales con profunda vocación de servicio.Al igual que Capitanich, el intendente Bruno Cipolini aseguró que se trata de un día histórico para la ciudad en un contexto tan particular. “Que la universidad siga creciendo tiene un gran valor para Sáenz Peña. Es un orgullo recibir a jóvenes de otras ciudades que vienen a la ciudad termal a formarse en un próspero futuro”, indicó.Tras felicitar a los profesionales, les solicitó “que sean dignos representantes de la UNCAus en el lugar que les toque ejercer la medicina”. Así invitó a más jóvenes a formarse en la casa de estudios que se encuentra en “Sáenz Peña que es un pueblo hermano que siempre da la bienvenida a sus tierras”, agregó.