/ / SÁENZ PEÑA: LA UME DE UNCAUS ACLARÓ QUE NO HAY PACIENTE CON COVID INTERNADO

Germán Oestmann, rector de la Universidad del Chaco Austral; fue consultado sobre la versión de un caso sospechoso de COVID-19 en Sáenz Peña. En tal sentido aclaró que “tienen establecido una guía que cuando ingresa cualquier persona a la Unidad Médica Educativa y si viene con algún síntoma de fiebre o tos, se sigue el protocolo que está activado hace dos meses, no es que se activó ahora”.Agregó Oestmann que “se le hizo el hisopado correspondiente, pero es un paciente más, todos los días ingresan pacientes a la clínica y ante la duda el protocolo que está activado, se los hace ingresar por canales distintos para no mezclarse con cualquier otro paciente”.Por su parte el Director Médico de la Unidad Médica Educativa de UNCAus (UME), Marcelo Gallovich aclaró sobre una información que se había viralizado en el día de fecha referido a un caso sospechoso de COVID-19. Sobre el particular dijo que “el protocolo está activado desde el primer día en que se inició la cuarentena, es la forma en que se trabaja en estas situaciones de pandemia donde cada institución tiene un área de aislamiento para los casos respiratorios y febriles, donde quedan en un área especial de la clínica para esos casos particulares”.Sobre el caso que se viralizó dijo que “se trata de un personal que trabaja en la clínica que presento un cuadro febril y por ser personal de salud y al haber estado en contacto con un familiar que estuvo en Resistencia, se considera un caso sospechoso por el cual se le tuvo que hacer el hisopado correspondiente y a la espera de ese resultado el paciente está en su domicilio para respetar la cuarentena y sin ningún otro síntoma que requiera internación”.Por último Gallovich llevó tranquilidad a la comunidad señalando que “se va a seguir trabajando de manera normal porque hasta el momento no hay ningún paciente confirmado de COVID-19 que esté internado en la institución”.