/ / SÁENZ PEÑA: TRABAJADORES PRECARIZADOS DEL HOSPITAL RECLAMARON PASES A PLANTA

“Hicimos una asamblea frente al Hospital por el tema del bono extra para el personal de salud de parte de Nación, retomar el reclamo y pedidos de los pases a planta el personal precarizado del hospital 4 de Junio”, explicó Ricardo Luna, dirigente de ATE.Respecto al bono, dijo que “ATE Nacional tuvo una reunión con el Ministerio de Salud de Nación ya que primero el bono se iba a dar solo a los hospitales que atendieron pacientes con COVID, y no se iba a pagar a los Centro de Atención Primaria de la Salud. Con respecto a los $5 mil pesos en principio no se iban a pagar a los Centros de Salud y nosotros hemos hecho una serie de peticiones y manifestaciones con respecto a eso y ahora todo el personal activo en los tres niveles de atención recibirán ese bono. A fines de este mes se estaría pagando ese bono y pedimos la celeridad con el mismo”.Al referirse a los pases a planta dijo que “se están reuniendo todos los viernes para reclamar este beneficio porque hay trabajadores que ya tienen 17 y 20 años de servicio de manera precarizada. Vamos a seguir organizándonos para cuando pase la pandemia que ojalá sea pronto, vamos a seguir reclamando para que estos compañeros tengan una formalidad dentro de sus trabajos”, señaló el dirigente.Se reunieron también con el Licenciado Carlos Navarrete, Director del Hospital, para conocer con elementos de protección personal se está trabajando en el nosocomio y cuál es el protocolo por el COVID- 19. Respecto a ese tema Navarrete les informó que hay escasez de los mismos y están trabajando para optimizar los mismos y priorizar los servicios esenciales como Guardia de Emergencia, Guardia de Pediatría y Tocoginecología, pero a veces se están comprando del Hospital, y otros que la demandan y también manifestó que hay escasez en el mercado para adquirir los mismos.Reconoció Luna que “si bien no están desprotegidos, tienen protección los trabajadores, aunque no se está usando la vestimenta correcta, pero afortunadamente tienen material en resguardo por si surge alguna eventualidad”, sostuvo.