/ / SECHEEP PIDE A USUARIOS PAGAR FACTURAS: "LOS COSTOS ENERGÉTICOS CONTINÚAN"

Hay que destacar que el decreto presidencial sólo impide el corte del servicio a aquellos usuarios beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas categorías A y B; electro-dependientes; jubilados y pensionados; registrados bajo modalidad monotributo social; personal de servicio doméstico; micro-pymes involucradas en la producción de alimentos; sanatorios públicos y privados; entre otros.“Apelamos a la solidaridad y responsabilidad de aquellos sectores de la comunidad que se encuentran en condiciones de afrontar el pago del servicio que lo hagan. Por el momento, Secheep no realiza cortes por falta de pago y vuelca todo su esfuerzo en brindar y garantizar un servicio indispensable que permite mantener en funcionamiento hospitales, centros de salud, y los hogares de todos los chaqueños. Pero también es cierto que necesitamos el respaldo de los usuarios con el pago de sus facturas”, manifestó el presidente de la empresa estatal.En el marco de la cuarentena por Covid-19, Secheep habilitó varias formas online para el pago de facturas, para que la gente pueda pagar sin salir de su casa. Sigue vigente el sistema de home banking, pero además, se pueden pagar las facturas con tarjetas de débito y de crédito, llamando al teléfono 0800-7777-589, opción 5, todos los días, de 6 a 20.Las tarjetas habilitadas son las tarjetas de crédito Tuya, Naranja, Tuya Recargable, Visa y Mastercard, así como las tarjetas Débito Maestro, Máster Débito y Visa Débito. La metodología es simple, el cliente que es el titular del servicio puede hacerlo a través de su propia tarjeta (no la de un tercero). Debe llamar al número telefónico del Centro de Atención de Secheep, 0800-7777-589 (LUZ), y marcar la opción 5, una vez allí será atendido por un empleado de la empresa quien realizará la operatoria.Además de las metodologías online, también sigue vigente la metodología de pagos a través de la Caja Municipal y de RapiPago, en este último caso ya se pueden abonar facturas de hasta 5 vencimientos atrasados. Además, se estima que en las próximas horas se incorpore el sistema de Pago Fácil.Asimismo, hay que recordar que desde el 14 de abril, con restricciones y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, Secheep reabrió las puertas de sus oficinas comerciales para el pago de facturas con tarjetas de débito y crédito y la emisión de facturas. En todas las sucursales la atención es de 8 a 12, en tanto que en la sede de Resistencia (Sáenz Peña 180), también se habilitó un turno de 14 a 17. Para poder ingresar, los usuarios asisten con barbijos o tapabocas.Blanquet remarcó que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Secheep redobló esfuerzos para garantizar el servicio en hospitales y centros de salud, lugares de contención social y en los hogares de todos los chaqueños.En el marco de un plan de contingencia, el 50% del personal de las áreas operativas siguió prestando servicio durante el aislamiento general obligatorio para atender las emergencias. La otra mitad del personal, estuvo y está en carácter de reserva, como segunda línea de trabajo, así como se encuentra lista una posible tercera línea de operarios para que entren en funciones en caso de que se registren posibles contagios en los trabajadores que se encuentran atendiendo emergencias.Además, desde mediados de abril también volvieron a trabajar algunos agentes del área comercial. “Queremos estar listos ante cualquier escenario, ya sea grave o no, porque el suministro de energía debe continuar sí o sí en toda la provincia”, resaltó.