/ / TRES ISLETAS: DETIENEN A CAZADORES SAENZPEÑENSES QUE INCUMPLÍAN LA CUARENTENA

Los efectivos verificaron que dos sujetos de 50 y 52 años tienen residencia en Sáenz Peña, y los otros (de 44 y 43) en Paraje Pampa Galpón, todos de jurisdicción Presidencia Roque Sáenz Peña, localizando en el interior del vehículo 1 escopeta calibre 12, superpuesta, marca Rusich, serie no visible con 6 cartuchos del mismo calibre, 1 escopeta caño simple, calibre 16, marca no visible, serie no visible, con 6 cartuchos del mismo calibre, y 1 cuchillo marca Stainless, de 10 centímetros de hoja, mango de madera.Conforme a la Ley N° 5629 de Caza de la Provincia, se notificó la infracción a portadores de armas, con intervención de la Delegación de Fauna de la Provincia y por separado y conforme el Protocolo de Actuación para las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco en el marco de la Emergencia Sanitaria, además se procedió a la notificación de infracción al Artículo 205 del Código Penal, con intervención de la Fiscalía en turno.