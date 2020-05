/ / (video) SÁENZ PEÑA: LUNES CON MUCHA GENTE EN LAS CALLES Y FILAS DE 500 METROS

Relacionados

Se sumó a ello el inicio del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios que tengan su número de documento terminado en 0. En tal sentido, el pago se efectuó por ventanilla en la sucursal de calle 7 entre 12 y 10, a los apellidos a A a L y en el Centro de Pagos de Ferichaco, a los apellidos de la M a la Z, de 15 a 18 horas en ambos casos.En ámbitos del comercio de Sáenz Peña fue alto el porcentaje de actividad comercial, en muchos casos con las restricciones en cuanto a distanciamiento social que establecen los decretos en vigencia, aunque en otros no.Si bien desde el municipio de Sáenz Peña, se había adelantado hace una semana, que se iban a retirar los montículos y el vallado en los accesos de calle Independencia (6) y la calle del colegio Juan XXlll (12), pero hasta el día de ayer nada de eso había ocurrido. No obstante, desde el área correspondiente del municipio, se aclaró que los accesos hacia la colectora (norte) se iban a liberar, no así las bajadas desde la autovía de Ruta 16, que por eso la gente se estaba confundiendo, aclararon desde el área de la secretaría de Seguridad Ciudadana.Vecinos de los barrios Loma Linda, Lamadrid, Belgrano, Oro Blanco y Primero de Mayo, se verían beneficiados por la apertura para circular por colectora norte de la autovía de ruta 16, si bien no se podrá tener acceso hacia la ruta, aclararon desde el municipio. Tan solo se podrá cruzar hacia el sector sur de autovía, por los demás accesos, que son de calle Comandante Fernández (12), calle 20 y la 28, dijeron.