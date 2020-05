/ / (video) SÁENZ PEÑA: VANDALIZAN Y ROBAN EN SANTUARIO DEL GAUCHITO GIL Y DESTRUYEN SU IMAGEN

Relacionados

El santuario del Gauchito Gil está ubicado en Colonia Sarmiento, a 17 kilómetros al norte de Sáenz Peña, en un predio a la vera de Ruta Nacional Nº 95. Ayer el santuario amaneció totalmente destrozado. Delincuentes arremetieron y no dejaron nada en pie."Lo que no robaron lo rompieron. Es una pena porque hace 15 días que dejamos todo el lugar en condiciones, como está en el video. Nos estamos enterando de esta lamentable situación por Periodismo365", lamentaron las mismas fuentes."Siempre rompen la ermita para robar las cosas que llevan los fieles, sobre todo los fines de semana. La gente va desde Sáenz Peña y distintos puntos de la provincia, limpia el lugar y también llevan ofrendas al Gauchito Gil; pero ahora los vándalos se fueron al extremo porque no conformes con lo que llevaron, hasta la imagen también destrozaron. No vamos a hacer la denuncia policial", confirmaron.