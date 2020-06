/ / ALBERTO FERNÁNDEZ GARANTIZÓ APOYO Y ASISTENCIA NACIONAL AL CHACO: “ACOMPAÑEN A SU GOBIERNO, EN ESTOS MOMENTOS TODOS TENEMOS QUE TRABAJAR CODO A CODO”

Relacionados

Al tomar la palabra, el presidente Alberto Fernández expresó: “Chaco tiene que saber que estamos poniendo todo para que esto pase lo más rápido posible y del modo menos doloroso. A los intendentes y a todos les pido, acompañen a su gobierno. Este no es un problema de Resistencia, todos tenemos que trabajar codo a codo. Estamos para ayudar a Chaco”, destacó.Alberto Fernández explicó que la pandemia, “deja al descubierto las debilidades estructurales de Argentina” y remarcó: “Chaco es parte de la Argentina y me preocupa tanto como cualquier otro lugar”. Además, el presidente puso a disposición de la provincia a destacados profesionales de la salud que componen el Comité nacional que lo asesora.En su discurso, Fernández valoró además la figura de Capitanich: “Yo a Coqui lo conozco hace muchos años y es de los políticos más preparados e inteligentes que conocí en mi vida. Es momento de que nos olvidemos de las diferencias porque sino no nos lo va a perdonar la gente. Todos a trabajar al lado de Coqui”, remarcó.El presidente, garantizó apoyo en los tres pedidos realizados por la provincia: apoyo logístico de Gendarmería y el Ejército, fortalecimiento de los recursos humanos de salud y la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); además de la implementación del plan Detectar, para controlar los focos de contagios de coronavirus.El presidente aseguró que la provincia del Chaco necesita más personal de salud, y se comprometió a trabajar para fortalecer el sistema sanitario con la incorporación de más profesionales. Además, garantizó que gestionará el apoyo de Gendarmería Nacional y el Ejército para colaborar con la logística. En materia de asistencia económica, Fernández aseguró que se mantendrá el pago del IFE para estar al lado de quienes más lo necesitan.El mandatario chaqueño presentó un informe en el que detalló la cantidad de casos activos, internados, recuperados y fallecidos en cada localidad afectada por la pandemia. Actualmente, la provincia del Chaco tiene una tasa de duplicación de casos de 25,08 y una tasa de contagio del 2,8%. En cuanto al R0, la provincia tiene un promedio estimado de 1,08. Este indicador, estima la cantidad de casos que pueden ser causados por una persona infectada. La tasa de letalidad, es del 4,83%.En Chaco, hay un total de 679 casos activos, 80 personas internadas y 1117 recuperadas.“La planificación de las medidas adoptadas y el diseño del sistema constituyen, sin lugar a dudas, nuestra mayor fortaleza y los mejores aciertos en la materia”, consideró Capitanich. El gobernador recordó que se creó una sala de situación en la provincia, se implementó una declaración jurada con autotest vía SMS vinculado al 0-800 con un equipo de médicos y especialistas para efectuar un seguimiento riguroso de los casos. Además, se avanzó en la detección vía hisopado mediante coordenadas de cada persona para su seguimiento y actualización en tiempo real del sistema consolidado de información.“La declaración jurada de autoevaluación es un insumo clave para los permisos de circulación”, remarcó. Y resaltó que, junto a la implementación del índice de movilidad, constituyen factores positivos para la detección de los grupos concentrados de casos para establecer estrategias de interrupción de circulación comunitaria.Además, detalló medidas como el sistema de planificación de indicadores, la sala de situación, el modelo de intervención territorial con escenarios alternativos, la inversión en infraestructura y equipamiento junto a la incorporación de recursos humanos para mejorar la capacidad instalada del sistema sanitario en el marco de la emergencia. Además, durante su intervención, el mandatario chaqueño presentó un esquema FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en el que analizó la situación en la emergencia sanitaria.