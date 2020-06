/ / COVID-19: DESENCHUFARON EL RESPIRADOR PARA PONER EL AIRE ACONDICIONADO Y MATARON AL PACIENTE

Relacionados

La persona fallecida es un hombre de 40 años, quien dejó de existir el 15 de junio en un hospital del estado de Rajastán, al oeste de Nueva Delhi. El hombre había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivo debido a sus problemas respiratorios. Se le realizaron pruebas por coronavirus y dieron negativo, pero por precaución fue trasladado a una sala de aislamiento debido a que había estado en contacto con pacientes portadores de Covid-19.Como medida de seguridad, en el hospital se había apagado el sistema de ventilación para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, como en la sala de aislamiento hacía mucho calor, los familiares del hombre decidieron llevar su propio equipo de aire sin notificar al personal sanitario.Al no encontrar una toma de corriente disponible, los visitantes no encontraron nada mejor que desconectar el respirador artificial al que estaba conectado su pariente, quien poco después empeoró y murió a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida. El centro hospitalario, que ha abierto una investigación para esclarecer el caso. De momento no se presentó ninguna denuncia ante la Policía.