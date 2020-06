/ / COVID-19: "EL VIRUS ESTÁ EN SÁENZ PEÑA HACE MÁS DE 30 DÍAS. HAY QUE TOMAR MEDIDAS URGENTES", ADVIERTEN AUTORIDADES SANITARIAS

Relacionados

El director de la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas del Chaco, Nicolás Ivancovich, al señalar que en el Hospital "4 de Junio" “hay médicos que ya tienen anticuerpos positivos de IgG (inmunoglobulina que es una de las cinco clases de anticuerpos humorales producidos por el organismo), lo cual habla que hace más de 30 días tuvieron contacto con personas infectadas”. Pidió a las autoridades locales tomar el mando de la situación “para no repetir errores”.Ivancovich dijo que Sáenz Peña “tuvo mucho tiempo para prepararse y prevenirlo, y hoy se está sufriendo esta situación. Me parece una película repetida, y todo eso en Resistencia ya lo vivimos, lo sufrimos y pagamos las consecuencias” relató.Consideró que “el problema ya está, hay gente internada, y si se hace una correlación está pasando lo mismo que pasó en Resistencia”. Indicó que los primeros que van a padecer son los trabajadores del hospital. Sumado a que cerca del 40% de los trabajadores no están en sus lugares de trabajo por pertenecer a factores de riesgo, y los pocos que trabajan van a contagiarse si no se toman las medidas correspondientes”, alertó.El funcionario lamentó que no se hiciera la prevención “como en teoría estaban haciendo”, y consideró que “parece como que lo veían muy lejos a todo esto. Una cosa es lo que pensábamos que China estaba muy lejos, que de hecho lo está, pero el virus llegó. En cambio Resistencia a Sáenz Peña está muy cerca, y hay mucho flujo de personas que van y vienen todos los días”.“Es una pena porque no me gustaría que sea Sáenz Peña la segunda ciudad que se propague el virus, pero eso venimos hablándolo hace rato”, sostuvo Ivancovich al programa de Gustavo Ramella “Mañana Express” que se transmite por Radio Visión de esta ciudad.En esta línea, opinó que “el virus está hace más de 30 días en Sáenz Peña, porque tengo información que hay médicos en el hospital que ya tienen anticuerpos positivos de IgG, lo cual habla que hace más de 30 días tuvieron contacto con personas infectadas”.Al ser consultado sobre la información oficial de los casos positivos y sospechosos de coronavirus en la ciudad de Sáenz Peña, dijo que “es algo que debe responder cada uno en su función y en su cargo”. “Yo estoy en Resistencia con millones de problemas, y sin embargo me hago el tiempo de contestar porque dar información a los medios es hablar con la gente. Y les estamos dando herramientas y fundamentos a esas personas para que tomen las medidas de prevención”, detalló. Y añadió que “si las personas que escuchan esos mensajes brindados a los medios, cambian sus hábitos y toman las prevenciones necesarias, están evitando la propagación del virus”.En otro párrafo, el director de Emergencias Médicas del Chaco consideró que esta situación pasará: “No tengo dudas. Cuánto tardaremos en recuperarnos, no lo sé. Con nuestras costumbres, errores, y sobreestimación de la enfermedad vamos a tardar bastante en volver a como estábamos antes”, indicó.Por otra parte, acentuó que les llamó la atención que todo aquello que sucede en zonas críticas se esté repitiendo en otros puntos de la Argentina. “Pero son las autoridades locales las que deben tomar el mando en esta situación”. Y agregó: “Ahora es cuando se observa para qué uno está hecho. No se trata de ocupar cargos, sino de ejercerlos. Es el momento en que todos los que ocupan cargos deben salir a jugársela por su ciudad para frenar esto, y a tomar las medidas necesarias de precaución para que no sean ellos también los que caigan”, finalizó.