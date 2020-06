/ / ESPIONAJE ILEGAL MACRISTA: DETUVIERON A SUSANA MARTINENGO Y A OTRAS 19 PERSONAS

Relacionados

El juez Federico Villena ordenó la detención de un listado de integrantes del grupo de espías ilegales Super Mario Bros. Las fuerzas de seguridad apresaron inicialmente a Jorge El Turco Sáez y Leandro Araque, mientras que el abogado y también agente de la Agencia Federal de Inteligencia, Facundo Melo, decidió ir al juzgado de Lomas de Zamora para entregarse. Pocos minutos después el listado de detenidos se hizo extenso, incluyendo a Susana Martinengo , la Coordinadora de Documentación Presidencial, que recibía en la Casa Rosada los informes ilegales .Entre los detenidos están Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI durante el macrismo, y el espía Emilio Matta, quien participó del espionaje en el Instituto Patria y en la operación de seguimiento a Florencia Macri.El magistrado produce las detenciones cuando la Cámara Federal de La Plata tiene que resolver si el juez es competente, algo que está a punto de ocurrir. Sucede que Comodoro Py le está peleando la causa a Villena e incluso los espías se presentaron en la Justicia para sostener esa alternativa. El edificio de Retiro parece más acogedor.El otro elemento controvertido es que el juez le había otorgado la eximición de prisión a varios de los espías, pero la fiscal Cecilia Incardona apeló esa decisión, por lo que está prevista una audiencia virtual el jueves en La Plata. Resulta extraño que se produzcan capturas cuando están pendientes decisiones de la Cámara.Es muy probable que Villena sostenga las detenciones afirmando que los espías se dedicaron a operaciones de inteligencia ilegales y que por lo tanto tienen capacidad de obstruir la investigación. En el caso de Darío Nieto , secretario personal de Mauricio Macri , incluso borró archivos de su celular en el momento del allanamiento: se encerró en su vehículo y todo indica que ahí se dedicó a borrar.A esta altura de la investigación, está muy claro que los integrantes de Super Mario Bros espiaban a dirigentes políticos del peronismo pero también de Cambiemos, así como líderes sindicales, el obispo Jorge Lugones, referentes de los movimientos sociales y hasta la hermana menor de Mauricio Macri, Florencia, y su pareja. Esa información ilegal iba a Casa Rosada, donde los espías estuvieron 12 veces, y a través del jefe de la banda, Alan Ruíz, a la AFI. Ruíz era el director de Operaciones Especiales, está detenido por otro juez, Juan Pablo Augé, y ahora pasa también a estar detenido en la causa de Villena.La trama es de una gran envergadura, muy superior, por ejemplo, a lo que fue Watergate, que produjo la caída del gobierno de Richard Nixon por espiar a la oposición. Todo indica que se espió en las cárceles, en operaciones a través de Marcelo D'Alessio, en aprietes a testigos en la causa de Independiente y en la acción de Super Mario Bros. En el expediente hay constancias de escuchas y seguimientos a los detenidos en el penal de Ezeiza, a sus parejas y a sus abogados, algo que no tiene muchos antecedentes en el mundo.La lista completa de las detenciones ordenadas por Villenas1) JORGE HORACIO SAEZ (EX AFI)2) FACUNDO MELO (EX AFI)3) SUSANA MABEL MARTINENGO (CORDINADORA DE DOCUMENTACIÓN PRESIDENCIAL)4) LEANDRO CESAR ARAQUE (EX AFI)5) EMILIANO FEDERICO MATTA (EX AFI)6) GUILLERMO JULIAN MATTA (EX AFI, EX PFA; POLICIA DE CIUDAD)7) MARIA MERCEDES FUNES SILVA (EX AFI, EX AUXILIAR DE INTELIGENCIA DE La PFA)8) MARIA ANDREA FERMANI (EX ANALISTA DE LA AFI)9) DAIANA ROMINA BALDASSARRE (EX ANALISTA DE LA AFI)10) DENISSE AYA TENORIO (EX AFI)11) DOMINIQUE LASAIGUES (TRABAJA EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD)12) MARIA BELEN SAEZ13) MARIANO IGNACIO FLORES (EX AFI, EX PFA, POLICÍA DE LA CIUDAD)14) JORGE GUILLERMO OCHOA15) ANDRES PATRICIO RODRIGUEZ (SERVICIO PENITENCIARIO)16) GUSTAVO MARCELO CICCARELLI (EX PFA)17) JUAN CARLOS RODRIGUEZ (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD GCBA)18) DIEGO LUIS DALMAU PEREYRA (EX AFI)19) JAVIER ESTEBAN BUSTOS (EX AFI, EX PFA, POLICÍA DE LA CIUDAD)20) JONATHAN EZEQUIEL NIEVAS (EX AFI, EX PFA, POLICÍA DE LA CIUDAD)21) MARTIN TERRA (EX AFI; EXPAREJA DE ANALÍA MAIORANA, MUJER ACTUAL DEL VICEJEFE DE GOBIERNO PORTEÑO DIEGO SANTILLI)