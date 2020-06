/ / LATAM ANUNCIÓ QUE SE VA DEL PAÍS Y DEJA 1700 TRABAJADORES EN LA CALLE. SHOCK EN EL MERCADO AERONÁUTICO

Relacionados

En un comunicado de prensa informó que Latam Airlines Argentina “dejará de volar desde y hacia 12 destinos domésticos (Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia)”.También consignó que “los cuatro destinos internacionales de la filial a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú continuarán siendo operados por las otras filiales del grupo, una vez que se levanten las restricciones dictadas por las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria”. Asimismo, indicó que “las rutas internacionales de carga de la filial argentina serán servidas por las otras filiales del grupo”.Aunque los movimientos de la empresa eran eje de polémica en el ambiente aeronáutico la noticia del retiro sorprendió a todos. Fuentes sindicales consultadas por Tiempo interpretaron una posible jugada política de la compañía para presionar al gobierno argentino en el contexto de la emergencia.A la par reconocieron el impacto de la crisis en la solvencia de la empresa pero lo asociaron a maniobras de la administración central con las que la administración corporativa benefició al holding Latam en detrimento de la filial argentina.“Esto es la frutilla del postre de un proceso de años –dijo una fuente reservada a este medio-. En el gobierno anterior la compañía gozó de ciertos privilegios que le daba (el ex vicejefe de Gabinete del gobierno de Cambiemos, Gustavo) Lopetegui dirigidos al holding pero no a la filial local. Fue una entrega de los cielos de la Argentina al holding”.En el mismo sentido, el secretario General del gremio de pilotos APLA, Pablo Biró, señaló a Radio con Vos que “en los últimos dos años y medio la empresa ganó cerca de US$ 430 millones”, lo que problematizó con un número concreto el argumento de la crisis financiera con la que la firma explica su retiro.Los gremios manejaban esta tarde de manera informal una posible convocatoria del Ministerio de Trabajo para tratar la situación de los 1.712 empleados que serán despedidos. A la fecha, por la propia crisis del coronavirus, rige la prohibición de despedir y la obligación en caso contrario de pagar doble indemnización, dos factores que hacen prever una difícil negociación en la cartera laboral.En los primeros días de la cuarentena la empresa propuso un recorte del 50% de los salarios que los trabajadores y sus dirigentes gremiales rechazaron. No obstante la compañía pagó compulsivamente el 50% de los salarios de abril. Veinte días más tarde el gobierno le ordenó a la empresa que pague el resto de los haberes pero nunca cumplió y, según los sindicatos, tampoco abrió una instancia de negociación.La actitud la compañía de gran peso en la aeronaútica de la región sugiere a los dirigentes del sector laboral que lo que se busca es formular un mensaje político en el medio de la pandemia. Además advirtieron que la empresa tiene intereses concretos en el país en el marco de tratados bilaterales que resultarían muy afectados si resolviera irse con un pagadiós.En el comunicado con el que difundió su retirada la empresa informó a sus clientes de rutas nacionales que “si compraron el ticket con tarjeta de crédito, la compañía devolverá automáticamente el monto de la compra dentro de 30 y 45 días al mismo medio de pago. De lo contrario, el pasajero deberá ingresar su devolución en latam.com/administratuviaje”.Para los clientes de rutas internacionales sumó: “Podrán cambiar la fecha de vuelo sin costo ni diferencia de tarifa. Esto está sujeto a la disponibilidad de la cabina y la vigencia del ticket, que corresponde a un año desde la fecha de inicio del viaje”. También “podrán solicitar un travel voucher para utilizar hasta el 31 de diciembre de 2021 en cualquier ruta LATAM”.En cuanto a los pasajes canjeados con m illas para cualquier destino informó que los clientes “podrán realizar la solicitud de devolución del pasaje en millas en su cuenta LATAM Pass a través de latam.com; los impuestos serán abonados en la misma forma de pago utilizada”, concluyó.