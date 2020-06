/ / MACHAGAI: CONFIRMAN 3 CASOS DE CORONAVIRUS Y ESPERAN EL RESULTADO DE 14 HISOPADOS

Relacionados

Reconoció que “el trabajo que se viene realizando es muy arduo. Nosotros ya habíamos constituido el 20 de marzo el Consejo de Emergencia local que nos permitía interactuar conjuntamente con todas las autoridades municipales, las sanitarias, el hospital local, la Justicia, las fuerzas de seguridad e instituciones intermedias; y de esta manera pudimos trabajar en la planificación de la prevención. Y a medida que fuimos avanzando de fase, el Departamento 25 de Mayo y la ciudad de Machagai, fuimos incluidos en la etapa de distanciamiento”.Admitió el jefe comunal que “producto de esa mayor movilidad era esperable que en algún momento podíamos tener casos, para lo cual también establecimos protocolos y mecanismos que nos permitan tener certeza en el trabajo de campo para hacer el bloqueo de foco correspondiente”.Conocido el denominado caso cero, señaló que “en el primer momento emití una resolución suspendiendo todo tipo de actividades comerciales y de servicios, a efectos de que la ciudadanía se quede definitivamente en sus casas y que el rastrillaje pueda hacerse de la mejor manera posible. La noticia la recibimos el sábado aproximadamente a las 20 horas y convocamos una reunión de urgencia del Consejo de Emergencia Sanitaria, que nos permitió hacer un trabajo muy importante que nos dio buenos resultados a partir, en primer lugar, de la reducción drástica de la movilidad en la localidad y poder avanzar en visitar muchísima gente. Y no sólo de los nexos directos de la primera paciente que dio positivo para coronavirus, sino también con nexos indirectos de distinto nivel, algunos de los cuales han sido descartados”.Avanzó en detalles acotando que, “eso nos permite conocer la raíz del caso cero, que se pretende buscar. En cuanto a los 3 casos positivos, están en perfecto estado de salud y sin síntomas, lo cual es muy bueno; son personas jóvenes y no necesitan más que el aislamiento domiciliario. De igual manera pusimos a disposición – desde el Municipio – tres Centros de Aislamiento que tenemos previsto, y es para garantizar que las personas que vayan teniendo resultados de casos confirmados, no estén en contacto con nadie en sus domicilios y el barrio”.Sobre la ruta del contagio, Juan Manuel García dijo que “los últimos dos casos confirmados son nexo directo de la primera paciente, y la raíz del caso apunta a que la persona vino de la ciudad de Resistencia y tuvo un pequeño descuido en cuanto a no cumplir el aislamiento obligado. Era asintomático, y eso generó una cadena de vinculaciones con este grupo de personas”.”Creemos que hoy miércoles vamos a terminar con este rompecabezas, ya que tenemos una reunión con todo el equipo médico del Hospital y el abordaje de Desarrollo Social, y esperamos los resultados de 14 muestras”, finalizó el joven intendente de Machagai.