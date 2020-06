/ / PAGO DEL IFE: ALBERTO FERNÁNDEZ AFIRMÓ QUE BENEFICIARIOS DE CHACO VOLVERÁN A COBRARLO

Relacionados

"Tratamos de socorrer a todos en la medida en que podemos. El apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia casi roza 3 puntos del PBI", destacó. Remarcó que el Estado está "tratando de socorrer a todos en la medida de lo posible" para atenuar el impacto económico de la pandemia."Escucho a todos, no soy un necio, escucho perfectamente a los comerciantes, los independientes, los autónomos y a todos tratamos de socorrer en la medida de lo posible", indicó el jefe de Estado. En una exposición junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente reconoció que "estas decisiones tienen una consecuencia económica".Dijo que el Estado también se hará cargo de parte de los salarios de julio de los trabajadores privados y destacó que "con esto estamos llevando tranquilidad a los empresarios y aliviándolos de una inversión alta en salarios".Puntualizó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) será otorgado por tercera vez a todos los beneficios de la región de AMBA, de Chaco y de otras zonas que se determinarán. Sobre los créditos a tasa cero, dijo que "es una forma de hacer más llevadero el momento económico difícil que están pasando, nunca me hice el distraído y por eso aportamos tantos recursos para ayudarlos".