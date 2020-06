/ / PECHE ESTÁ PREOCUPADO POR EL ESTADO DE LA SALUD PÚBLICA EN EL SAUZALITO

Relacionados

“En el año 2017, por gestión del entonces Senador Nacional Angel Rozas, mediante acuerdo con el Ministerio de Defensa de la Nación se consiguió un helicóptero de las fuerzas armadas con equipo sanitario que quedaría a disposición de la provincia, destinado a realizar traslados médicos de habitantes del Impenetrable Chaqueño en casos de emergencias, sería bueno que expliquen por qué no se está utilizando ese recurso para asistir sanitariamente a la población de esa zona tan alejada de nuestra provincia”.Finalmente llamó a la reflexión “El personal de salud pública hace un esfuerzo extraordinario para dar respuestas a la sociedad, lo mismo los intendentes, pero no cuentan con recursos humanos ni económicos para contener un brote de COVID-19, con la determinación que requiere la situación y antes de que sea tarde, insto a las autoridades provinciales a adoptar todas las medidas que sean necesarias de manera tal que el caos que se vive en el área metropolitana no se replique el interior, sería de extrema gravedad”.